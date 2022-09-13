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財政部：跨境電商已繳納337億元營所稅和營業稅

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署官員說，跨境電商累計繳納的營業稅和營利事業所得稅共計約337億元。本報資料照片
財政部賦稅署官員說，跨境電商累計繳納的營業稅和營利事業所得稅共計約337億元。本報資料照片

臉書、Google等跨境電商在台繳稅問題近日引發討論，財政部賦稅署官員表示，目前已有143家境外電商辦理稅籍登記，而自106年以來，相關業者繳納的營業稅和營利事業所得稅共計約337億元。

數位發展部長唐鳳日前受訪被問到跨境平台在國內只要繳營業稅，不需要繳營所稅時表示，政務委員鄧振中將與美方開啟的台美21世紀貿易倡議中的數位貿易談判裡就有提到，目前的談判內容包含課稅、雙重課稅等相關議題。

賦稅署副署長樓美鐘說，不清楚唐部長受訪的實際說法，但中間應該有誤解，財政部106年訂定境外電商銷售電子勞務課徵營業稅和所得稅的相關作業規範，跨境電商目前在國內沒有只繳營業稅、不繳營所稅的問題。

賦稅署官員說，營業稅方面，統計自106年5月1日至111年6月30日止，共計226億元；所得稅方面，106年度到110年度共111億元。

而目前共有143家境外電商辦理稅籍登記，這些業者只要銷售電子勞務，依規定可以找代理人申報或自行申報，目前約有超過六成是找代理人申報營業稅或營所稅。

至於境外電商計算所得的方式，官員表示，會根據電商在國內的金流來推計課稅，也就是會先以電商的收入乘上30%的淨利率，計算出利潤後，再按照業者在台灣來源所得的貢獻度去計算。舉例來說，如果某電商收入是100元，國內貢獻度為50%，所得就是15元（100Ｘ30%Ｘ50%），之後再乘上營所稅率20%，就只要繳3元的稅。

針對蔡總統日前表示希望和美國簽署避免雙重課稅協定，賦稅署官員說，台美尚未簽署租稅協定，但所得稅法有避免雙重課稅機制，民眾如果在國外已經繳的稅有納入我國稅基，在國外繳過的稅，在國內就可以限額扣抵。

至於台美避免雙重課稅協定是否可能納入台美21世紀貿易倡議的議題，相關官員說，「不會」。因為貿易倡議的主談方是行政院經貿談判辦公室和美國貿易代表署，租稅問題牽涉雙方財政部，因此要分開處理。

跨境電商 營業稅 所得稅

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