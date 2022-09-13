境外電商貢獻營業稅、營所稅 累計已逾300億元

財政部賦稅署今（13）日表示，境外電商在我國課稅制度行之有年，自2017年起就已建立制度，截至最新統計，境外電商累計貢獻我國營業稅、營所稅合計達337億元。

數位部長唐鳳12日接受廣播專訪，主持人提到，境外平台在台灣有大量廣告收入，卻只繳營業稅、不需繳營所稅，不過財政部表示，針對境外電商已有相關課稅制度，目前共143家境外電商在台登記營業稅籍，也多有依規定報繳營所稅，其中包含Facebook、Google等大型電商，都已納入。

財政部官員表示，自2017年5月起，境外電商銷售電子勞務給我國境內自然人，年銷售額超過新台幣48萬元，就應申請稅籍登記，並主動報繳營業稅，截至2021年6月底，共已繳納226億元。

至於若境外電商銷售對象為我國境內營業人，則是由境內營業人在給付時扣繳營業稅。

所得稅方面，則從106年度起，也已建立課稅制度。若銷售對象為境內營業人（B2B），一樣是境內營業人在給付時扣繳；銷售對象是境內自然人（B2C），則是在隔年5月所得稅申報季時申報。

財政部表示，境外電商也可向稽徵機關申請核定淨利率、境內利潤貢獻程度，經核定後，無論是扣繳、申報皆可適用。統計至110年度，境外電商貢獻所得稅已有111億元。

國稅局表示，境外電商若想申請適用淨利率及境內利潤貢獻程度來計算所得額，應填具申請書並檢附合約、營業內容、境內外交易流程說明、明確畫分我國境內及境外交易流程對總利潤貢獻程度等證明文件，可在辦理營所稅申報時併同申請，也可在申報前就申請適用。