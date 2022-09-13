快訊

英女王國葬19日舉行 3國家遭列「黑名單」不得派代表參加

新生開學入宿驚見「牆壁書桌全發霉」 文化大學回應了

國道3號梅山段5車追撞 1傷者OHCA送醫急救

境外電商貢獻營業稅、營所稅 累計已逾300億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部。本報資料照片
財政部。本報資料照片

財政部賦稅署今（13）日表示，境外電商在我國課稅制度行之有年，自2017年起就已建立制度，截至最新統計，境外電商累計貢獻我國營業稅、營所稅合計達337億元。

數位部長唐鳳12日接受廣播專訪，主持人提到，境外平台在台灣有大量廣告收入，卻只繳營業稅、不需繳營所稅，不過財政部表示，針對境外電商已有相關課稅制度，目前共143家境外電商在台登記營業稅籍，也多有依規定報繳營所稅，其中包含Facebook、Google等大型電商，都已納入。

財政部官員表示，自2017年5月起，境外電商銷售電子勞務給我國境內自然人，年銷售額超過新台幣48萬元，就應申請稅籍登記，並主動報繳營業稅，截至2021年6月底，共已繳納226億元。

至於若境外電商銷售對象為我國境內營業人，則是由境內營業人在給付時扣繳營業稅。

所得稅方面，則從106年度起，也已建立課稅制度。若銷售對象為境內營業人（B2B），一樣是境內營業人在給付時扣繳；銷售對象是境內自然人（B2C），則是在隔年5月所得稅申報季時申報。

財政部表示，境外電商也可向稽徵機關申請核定淨利率、境內利潤貢獻程度，經核定後，無論是扣繳、申報皆可適用。統計至110年度，境外電商貢獻所得稅已有111億元。

國稅局表示，境外電商若想申請適用淨利率及境內利潤貢獻程度來計算所得額，應填具申請書並檢附合約、營業內容、境內外交易流程說明、明確畫分我國境內及境外交易流程對總利潤貢獻程度等證明文件，可在辦理營所稅申報時併同申請，也可在申報前就申請適用。

電商 營業稅 財政部

延伸閱讀

數發部大招資安人才 能搶到「高手」？名工程師直言：待遇不夠吸引人

數位部約聘雇員膨脹三倍 立委質疑成為豢養1450網軍部

多元宇宙科業務 唐鳳：研究跨平台互通性標準

文總TAIWAN PLUS前進東京 唐鳳現身宣傳影片

相關新聞

未留意房地合一這項規定 自住宅被追繳稅款

高雄國稅局今日表示，房地合一稅自2016年1月起實施，民眾已申請重購自住房地退還，或扣抵房地合一稅時，如果重購的自住房地...

員工認股可緩課稅 企業兩時間點應通知稅局

勤業眾信表示，依《產業創新條例》規範，企業給予員工分紅入股、庫藏股發放、認股權憑證等作為獎酬時，要留意三項規則，分別為員...

財政部：跨境電商已繳納337億元營所稅和營業稅

臉書、Google等跨境電商在台繳稅問題近日引發討論，財政部賦稅署官員表示，目前已有143家境外電商辦理稅籍登記，而自1...

勞檢違規多 雲端人資系統可避免中小企業踩地雷

勞動部日前啟動「111年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」，檢視中小企業雇用期間是否符合勞動基準法規定，按去年勞檢結果，...

土增稅、契稅 連五月下滑

升息、通膨、工料雙漲等房市利空下，財政部昨（12）日公布最新土增稅統計，已連五個月負成長；而契稅若排除稅收遞延因素，也同...

前八月證交稅收 大減717億

財政部昨（12）日公布前八月稅收2兆2,608億元，創同期新高，年增16.8%。但受通膨、升息、美議長來台影響台股量能，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。