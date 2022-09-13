快訊

TVBS主播宮鬥最新後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

員工認股可緩課稅 企業兩時間點應通知稅局

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

勤業眾信表示，依《產業創新條例》規範，企業給予員工分紅入股、庫藏股發放、認股權憑證等作為獎酬時，要留意三項規則，分別為員工在取得股票年度或股票可處分年度按時價計算500萬元額度內可適用緩課；選擇適用緩課的員工若繼續在同集團任職滿兩年，可以適用孰低課稅；最後，企業為員工擇定適用緩課時，有兩個時間點應通知稅局。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰指出，獎酬員工股份基礎給付，是指發給員工酬勞股票、員工現金增資認股、買回庫藏股發放員工、員工認股權憑證及限制員工權利新股等股份，企業以股利獎勵取代現金報酬，可提供員工參與經營、分享經營成果的機會，而根據產創條例規範，員工因獎酬取得股票所產生的所得一定額度內，可延緩至轉讓時課稅，而轉讓時得以取得股票或實際轉讓時的時價，按兩者孰低的價格計算員工所得課稅。

張瑞峰表示，員工在取得股票年度或股票可處分年度按時價計算500萬元額度內的股票，可以選擇適用緩課，不過一經擇定，就不能變更；而股票在實際轉讓時，應將全部轉讓價格作為該年度的收益，依規定計算所得並申報課徵所得稅

不過，如果員工當年度取得股票按時價計算高於500萬元，超過部分應在取得股票當年度課稅，無法緩課；張瑞峰提醒，500萬元額度是以股票時價乘以取得股數計算，而非員工得緩課的所得額；因此如果是高價股，可以緩課的張數會比較少。

除了股票時價500萬元內可以選擇適用緩課優惠，另外，員工如果持續持股並在同一集團服務滿兩年，就可以適用「取得日時價」或「轉讓日時價」孰低者計算所得課稅，張瑞峰指出，考量集團企業內部輪調為實務常態，員工不論在集團內母公司或子公司任職，服務年資均可以併計，以利於集團內人才調動。

另外，張瑞峰提醒，因產創條例規定，公司員工如果適用緩課規定時，發行獎酬員工股份基礎給付的公司，應在兩個時間點向中央目的事業主管機關申請備查，並通知公司所在地的稅務局，第一、為發放股票隔年一月底前；另一時間為，員工持有股票且繼續服務屆滿兩年的隔年一月底前。

股票 庫藏股 所得稅

延伸閱讀

科技、治理、人才三元素 全面啟動數位轉型

企業報稅擴大書審 有撇步

違章漏稅 將連補帶罰

美稅局人力短缺 仍有1,000萬份稅報未處理

相關新聞

未留意房地合一這項規定 自住宅被追繳稅款

高雄國稅局今日表示，房地合一稅自2016年1月起實施，民眾已申請重購自住房地退還，或扣抵房地合一稅時，如果重購的自住房地...

勞檢違規多 雲端人資系統可避免中小企業踩地雷

勞動部日前啟動「111年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」，檢視中小企業雇用期間是否符合勞動基準法規定，按去年勞檢結果，...

土增稅、契稅 連五月下滑

升息、通膨、工料雙漲等房市利空下，財政部昨（12）日公布最新土增稅統計，已連五個月負成長；而契稅若排除稅收遞延因素，也同...

前八月證交稅收 大減717億

財政部昨（12）日公布前八月稅收2兆2,608億元，創同期新高，年增16.8%。但受通膨、升息、美議長來台影響台股量能，...

企業報稅擴大書審 有撇步

全年營業收入淨額及非營業收入合計3,000萬元以下的公司，在年度結算申報時，如果依照規定辦理，即可適用擴大書審申報，以降...

房地贈與判決生效 30日內申報

台北國稅局昨（12）日提醒，申報贈與稅的對象、適用期間及免稅額，如果個人房地贈與契約因效力爭議或其他因素提起訴訟，經判決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。