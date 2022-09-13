員工認股可緩課稅 企業兩時間點應通知稅局

勤業眾信表示，依《產業創新條例》規範，企業給予員工分紅入股、庫藏股發放、認股權憑證等作為獎酬時，要留意三項規則，分別為員工在取得股票年度或股票可處分年度按時價計算500萬元額度內可適用緩課；選擇適用緩課的員工若繼續在同集團任職滿兩年，可以適用孰低課稅；最後，企業為員工擇定適用緩課時，有兩個時間點應通知稅局。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰指出，獎酬員工股份基礎給付，是指發給員工酬勞股票、員工現金增資認股、買回庫藏股發放員工、員工認股權憑證及限制員工權利新股等股份，企業以股利獎勵取代現金報酬，可提供員工參與經營、分享經營成果的機會，而根據產創條例規範，員工因獎酬取得股票所產生的所得一定額度內，可延緩至轉讓時課稅，而轉讓時得以取得股票或實際轉讓時的時價，按兩者孰低的價格計算員工所得課稅。

張瑞峰表示，員工在取得股票年度或股票可處分年度按時價計算500萬元額度內的股票，可以選擇適用緩課，不過一經擇定，就不能變更；而股票在實際轉讓時，應將全部轉讓價格作為該年度的收益，依規定計算所得並申報課徵所得稅。

不過，如果員工當年度取得股票按時價計算高於500萬元，超過部分應在取得股票當年度課稅，無法緩課；張瑞峰提醒，500萬元額度是以股票時價乘以取得股數計算，而非員工得緩課的所得額；因此如果是高價股，可以緩課的張數會比較少。

除了股票時價500萬元內可以選擇適用緩課優惠，另外，員工如果持續持股並在同一集團服務滿兩年，就可以適用「取得日時價」或「轉讓日時價」孰低者計算所得課稅，張瑞峰指出，考量集團企業內部輪調為實務常態，員工不論在集團內母公司或子公司任職，服務年資均可以併計，以利於集團內人才調動。

另外，張瑞峰提醒，因產創條例規定，公司員工如果適用緩課規定時，發行獎酬員工股份基礎給付的公司，應在兩個時間點向中央目的事業主管機關申請備查，並通知公司所在地的稅務局，第一、為發放股票隔年一月底前；另一時間為，員工持有股票且繼續服務屆滿兩年的隔年一月底前。