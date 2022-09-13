未留意房地合一這項規定 自住宅被追繳稅款

高雄國稅局今日表示，房地合一稅自2016年1月起實施，民眾已申請重購自住房地退還，或扣抵房地合一稅時，如果重購的自住房地，在重購後五年內改作其他用途，例如：出租、營業或執行業務使用或再行移轉，將會被追繳原退還稅款或扣抵的稅額。

國稅局官員說明，自住房地的認定，依房地合一課徵所得稅申報作業要點第20點規定，屬於個人或其配偶、未成年子女在出售及購買的房屋辦理戶籍登記，並有居住事實，且房屋無出租、供營業或執行業務使用。如果是以夫妻一方名義出售自住房地，再以另一方名義重購房地時，也可以適用，如果重購的自住房地，在重購後五年內改作其他用途，或再行移轉時，稅局將會追繳原扣抵或退還的稅額。

高雄國稅局舉例，甲先生在2017年6月買進A房地，2019年10月以新台幣1,630萬元出售A房地，並繳納房地合一稅30萬元；而甲先生的配偶另在2019年12月以1,830萬元買進B房地。

因甲先生出售A房地與配偶重購B房地期間在兩年以內，均設籍且居住，也無出租、供營業或執行業務使用，因此適用自住宅重購退稅，而計算方式為，重購價額1,830萬元÷出售價額1,630萬元的結果，大於1則以1計算，並乘以已繳納稅額30萬元，因此甲先生可退稅額為30萬元，不過在退稅完成後，國稅局發現甲先生的配偶在2021年11月將B房地出售，所以屬於重購五年內再行移轉，因此依法向甲先生追繳退稅款30萬元。

官員提醒，個人出售依房地合一稅課徵的自住房地，從完成移轉登記日起兩年內，如果重購自住房地，出售自住房地所繳納的所得稅，可在重購自住房地完成移轉登記的隔日起五年內，申請按重購價額計算退還，不過要留意五年內不能再出售。