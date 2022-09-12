房市利空籠罩 土增稅收連五黑

升息、通膨、工料雙漲等房市利空下，財政部今（12）日公布最新土增稅統計，已連五個月負成長；另外契稅若排除稅收遞延因素，也同樣連五月負成長。財政部分析，除了基期因素外，升息等因素影響房地交易市場是可能原因。

財政部統計，8月土增稅73億元，年減12.6%，連五月負成長、連四月雙位數跌幅，其中又以台中市、台北市稅額減少較多；累計前八月土增稅669億元，年減8.7%，又以桃園市、新北市減少較多，主要原因都是去年有大額案件入帳。

另外單看8月契稅12億元，雖年增2.5%，但官員分析，當中有約0.8億元是7月已申報、稅款遞延到8月才入帳，若將遞延稅款回歸到7月計算，則契稅也是連五月負成長。

至於前五月契稅，累計稅收為107億元，年減4.1%，以高雄、新北減少較多。

另外在個人房地合一稅方面，由於超過重稅閉鎖期案件量能逐漸出籠，稅收持續穩定成長，8月共入帳31億元，年增1.4倍，成長幅度又擴大，與契稅、土增稅趨勢不一，官員解釋，房地合一稅申報及繳納時間相對落後，仍待長時間觀察。

值得留意的是，房地合一稅穩定成長下，自今年3月以來，已超車菸稅成為長照基金最大稅源，截至8月已214億元撥入長照基金。