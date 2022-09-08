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民眾黨批浮濫舉債 財政部提出五點澄清

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

民眾黨立法院黨團今（8）日召開記者會，質疑政府特別預算常態化浮濫舉債，財政部提出五點澄清，強調債務比率逐年下降，且政府妥適運用預算及有效管控債務，獲國際信評肯定。

財政部表示，首先，特別預算是因應國家重大政事編列，無常態化情事。

財政部表示，各特別預算是由各業務機關評估具必要性及急迫性，並依預算法及特別條例規定辦理，近年編列肺炎特別預算及多次辦理追加，主要是因應肺炎疫情及時協助受影響產業及民眾，並無常態化，且特別預算舉債均納入債務未償餘額管控債務存量。

其次，財政部表示，債務未償餘額雖增加，債務比率逐年下降。

依照公共債務法規定，中央政府債務餘額占前三年度GDP平均數比率(下稱債務比率)不得超過40.6%，蔡政府上任時，2016年底債務比率為33.0%，逐年下降至2021年底30.0%，2022年及2023年債務比率以預算(案)數計分別為31.8%及31.0%，然實際舉債數將因預算執行結果，歲入增加或歲出節減而減少舉借債務，使年度債務未償餘額實際數低於預算數。截至今日，債務比率(實際數)為28.5%，仍均較2016年底33.0%為低。

第三，政府依法編列債務還本，並適時增加還本。

財政部指出，112年度中央政府總預算案債務還本編列數1,110億元，占稅課收入編列數5.1%，為自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，首度編列超過1千億元還本金額，也是22年來新高。

另預算執行期間，亦依公共債務法規定，審酌歲入執行情形適時增加還本，107年度至110年度累計實質還本3,727億元，如加計今年(截至9月8日止)已償還1,110億元，實質還債超過4,800億元。

第四，倘排除肺炎因素，債務餘額實際數較蔡政府上任時低。

截至今日，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆7,388億元，較蔡總統105年5月上任時債務餘額5兆3,988億元，淨增加3,400億元，其中有5,415億元係因應疫情編列特別預算舉債，如排除疫情因素，債務餘額仍減少2,015億元，可見政府嚴格管控債務成長。

第五，妥適運用預算及有效管控債務，獲國際信評肯定。

近年來財政部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，標準普爾國際信評機構2022年4月肯定我國財政管理具彈性及執行效能優異，強勁經濟表現有效減少大規模財政支持措施經費需求，並調升我國主權信用評等等級為「AA+」，展望調整為「穩定」。

債務 財政部

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