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跨境網購實名認證APP 15日起強化身分驗證

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
關務署表示，9月15日起，實名認證APP(EZ WAY易利委)簡訊認證註冊，將納入健保卡號身分驗證機制。關務署提供
關務署表示，9月15日起，實名認證APP(EZ WAY易利委)簡訊認證註冊，將納入健保卡號身分驗證機制。關務署提供

財政部關務署今（6）日表示，今年9月15日起，實名認證APP（EZ WAY易利委）簡訊認證註冊，將納入健保卡號身分驗證機制，以提高驗證強度，避免民眾個資遭盜用註冊，維護民眾權益。

此外「預先委任2.0」開放民眾自選措施，也確定將從9月15日同步上路。

關務署副署長蘇淑貞表示，實名認證APP註冊身分驗證機制包括電信認證及簡訊認證兩種，前者占比約52.8%，後者為47.2%。

其中電信認證因手機門號為申請人本人，並透過手機門號SIM卡經電信公司確認，較不易遭冒名註冊。

至於簡訊認證，由於手機門號可以是非申請人本人，雖然要求須上傳清晰身分證正反面照片並以簡訊認證碼確認，但考量單一身分證件仍有遭盜用之虞，為進一步強化身分驗證，因此納入健保卡號身分驗證機制。

蘇淑貞表示，9月15日後，新註冊民眾在註冊時，若選擇簡訊認證，需再輸入健保卡卡號及出生年月日，進行雙卡認證；

至於以簡訊認證的既有舊用戶，9月15日起可登入實名認證APP會員資料頁面，補進行健保卡號身分驗證，或於再次進口時，在點選申報相符委任確認時，由實名認證APP通知補登。

關務署提醒民眾，為保障自身權益，千萬勿將本人註冊資料借給他人使用，否則後續將負擔行政及刑事責任。

健保卡 APP 手機

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