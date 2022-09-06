光電板以支柱支撐者符一定條件 7月起不課房屋稅

政府力推綠能，不過民眾裝設太陽光電設施，是否屬房屋稅課稅範圍？財政部近期發布解釋令，若符合以支柱直接支撐、未另以建材舖設頂蓋且未設門窗、牆壁等設備的太陽光電設施，自今年7月1日起不再課房屋稅，明年5月開徵時不會再收到這部分稅單。

財政部官員表示，太陽光電設置型態非常多元，有地面型、屋頂型，而有些加裝在屋頂棚架上，有些則是單獨以支柱直接支撐。

官員解釋，若太陽光電板裝設在既有棚架上，是否裝設光電板並不影響課稅。財政部過去就曾針對「屋頂棚架」發布解釋令，既有棚架若僅供遮陽防雨，則非屬房屋稅課稅範圍；但若增加房屋使用價值，則應列入課稅。

不過若原本並無屋頂棚架，而是另以支柱直接支撐太陽光電板，過去地方稅局多仍認定其具頂蓋梁柱，應屬房屋稅課稅範圍，迭有案件爭議，因此財政部發布解釋令統一說明，降低稽徵雙方爭議。

根據解釋令，自今年7月1日起，以支柱直接支撐太陽光電板，未在光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備的太陽光電設施，非屬房屋稅課徵範圍。

也就是說，明年5月房屋稅開徵（開徵期間為今年7月1日至明年6月30日）時，將不會收到這部分稅單。