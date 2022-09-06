光電板以支柱支撐者符一定條件 7月起不課房屋稅
政府力推綠能，不過民眾裝設太陽光電設施，是否屬房屋稅課稅範圍？財政部近期發布解釋令，若符合以支柱直接支撐、未另以建材舖設頂蓋且未設門窗、牆壁等設備的太陽光電設施，自今年7月1日起不再課房屋稅，明年5月開徵時不會再收到這部分稅單。
財政部官員表示，太陽光電設置型態非常多元，有地面型、屋頂型，而有些加裝在屋頂棚架上，有些則是單獨以支柱直接支撐。
官員解釋，若太陽光電板裝設在既有棚架上，是否裝設光電板並不影響課稅。財政部過去就曾針對「屋頂棚架」發布解釋令，既有棚架若僅供遮陽防雨，則非屬房屋稅課稅範圍；但若增加房屋使用價值，則應列入課稅。
不過若原本並無屋頂棚架，而是另以支柱直接支撐太陽光電板，過去地方稅局多仍認定其具頂蓋梁柱，應屬房屋稅課稅範圍，迭有案件爭議，因此財政部發布解釋令統一說明，降低稽徵雙方爭議。
根據解釋令，自今年7月1日起，以支柱直接支撐太陽光電板，未在光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備的太陽光電設施，非屬房屋稅課徵範圍。
也就是說，明年5月房屋稅開徵（開徵期間為今年7月1日至明年6月30日）時，將不會收到這部分稅單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言