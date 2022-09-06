阿堂鹹粥曾漏開發票兩度停業 國稅局加強稽查

台南知名的阿堂鹹粥1年內連漲2次，引起網路論戰。南區國稅局今天證實，阿堂鹹粥民國106年因漏開發票被處停業2次，今年又因漏開發票至少2度遭人檢舉，將加強稽查。

南區國稅局人員今天告訴中央社記者，因受限於法令，國稅局不能多透露阿堂鹹粥遭檢舉漏開發票事宜，但阿堂鹹粥106年曾因遭查獲漏開發票4次而被處以停業2次的處分，第1次7天，第2次14天。

阿堂鹹粥去年11月公告調漲價格，事隔9個月再調漲一次，成為網路焦點；南區國稅局人員說，今年已接獲至少2次阿堂鹹粥漏開發票的檢舉，最近1次檢舉是人氣品項魚肚鹹粥由新台幣200元調漲為260元之後。

南區國稅局表示，阿堂鹹粥若漏開發票，將予補稅和處罰，依規定，1年內查獲3次，將要求停業7天至14天，如果累犯，最高可處分停業6個月。

阿堂鹹粥店面在中西區小西腳路口，也就是西門路和府前路交叉口舊園環旁，是台南老字號美食小吃，營業時間從清晨5時至中午12時30分，但因生意鼎盛，有時未到中午，就可看到店家賣光打烊。