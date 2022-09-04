鼓勵捐發票 北區國稅局舉行健走活動

財政部北區國稅局為鼓勵民眾捐發票做公益及走出戶外、走出健康，在兼顧防疫下，規劃舉辦租稅宣導健走活動。今（4）日由北區國稅局長蔡碧珍與轄區內會計師、記帳士、記帳及報稅代理人公會理事長與會員，以及該轄績優營業人，在北區國稅局一樓大廳舉行「發票集愛心 健康GO購趣」租稅宣導健走活動啟動記者會。

北區國稅局表示，為鼓勵民眾捐發票做公益及走出戶外、走出健康，並兼顧防疫需要，此次活動一律採網路報名，民眾只要在活動期間（自今年9月3日上午10時起至10月3日17時截止）登入活動網站填寫基本資料，捐贈今年9-10月雲端發票三張即完成報名，並於活動結束前（即今年10月3日17時前），前往該局指定八條路線中任選一條健走，在路線起點開啟活動網站，依該網站指示定點位置進行打卡完成健走後，即可參加抽獎。

民眾將有機會將跑步機、GARMIN智慧錶、GPS手環及體脂機等多項好禮帶回家，前2,000名完走者還可獲超商電子禮券100元。

北區國稅局表示，活動期間所募集的發票將全數捐贈給轄內社福團體（社團法人新北市私立榮光育幼院、台灣樂知公益慈善協會、新北市善悅關懷協會及財團法人天主教福利會附設新北市私立約納家園計四家），歡迎踴躍報名，享受健康、響應愛心。

為推廣民眾消費購物發票存載具或使用行動支付並索取雲端發票，節能減碳環保護地球，此次活動特別邀請該局轄區九縣市(花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、金門縣及連江縣)的百貨業、醫療保健用品業、觀光景點名產業、餐飲業及日用食品業等各行各業共計38家營業人共襄盛舉，提供購物消費優惠，民眾只要在活動期間至這些店家實體店面消費，以載具儲存雲端發票或使用行動支付結帳，就可以享有好康折扣優惠或獲得小贈品，詳細商家資訊可至活動網站查詢，竭誠歡迎大家攜家帶眷親子同遊，一起健走享健康、消費拼經濟、愛心捐發票，同時為環保盡一份心力。

此外國稅局為加強推廣「財政部111年度雲端發票e起來」活動，凡已報名e起來活動者，在此次健走活動網站上傳報名參加前揭活動的截圖，經審核通過即可再獲得加碼抽資格，有機會再抽中遊戲機及摺疊車等精美獎品。