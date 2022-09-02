發票下半年加碼囉！將加開50萬組500元雲端專屬獎

財政部宣布，規畫今年下半年（7至12月）各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎50萬組，今年下半年各期雲端發票專屬獎將開出226萬6030組，獎額高達12.17億元，民眾將享有更多中獎的小確幸。

財政部官員說，今年下半年各期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組。

官員指出，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，在統一發票給獎辦法第3條之1規定之雲端發票獎別及組數範圍內，衡酌今年統一發票給獎經費執行情形，規畫今年下半年(7-12月)各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組外，將增開雲端發票專屬獎500元獎50萬組，今年下半年各期雲端發票專屬獎將開出226萬6,030組，獎額高達12.17億元。