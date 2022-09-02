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小確幸！下半年發票增開50萬組雲端發票專屬500元獎

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
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財政部今（2）日宣布，今年下半年（7-12月）各期統一發票開出特別獎 1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組，雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組 及500元獎215萬組。

財政部說明，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，在統一發票給獎辦法第3條之1規定之雲端發票獎別及組數範圍內，衡酌今年統一發票給獎經費執行情形，規劃今年下半年(7-12月)各期統一發票開獎組數。

財政部表示，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元 獎 165萬組外，將增開雲端發票專屬獎500元獎50萬組，今年下半年各期雲端發票專屬獎將開出226萬6,030組，獎額高達 12.17億元，民眾將享有更多中獎的小確幸。

為不讓獎金擦身而過，財政部呼籲，請民眾下載財政部統一發票兌獎 APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP或財政部電子發票整合服務平台進行各式載具歸戶至手機條碼。

為便利民眾領獎，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可利用該兌獎APP即時領獎；另財政部電子發票整合服務平台亦提供民眾設定領獎帳戶，獎金自動匯入指定帳戶，絕不會漏接，讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領獎無紙化。

財政部 統一發票 雲端

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