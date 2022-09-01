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基本工資調升 非居住者薪資扣繳率基準將調至39,600元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
勞工示意圖。記者林伯東／攝影
勞工示意圖。記者林伯東／攝影

公司給付非居住者薪資，其適用扣繳率基準是以每月基本工資1.5倍來認定，超過者扣繳率為18%，未超過則扣繳率降至6%。由於勞動部今（1）日拍板每月基本工資調高至26,400元，明年非居住者扣繳率認定基準也隨之調高至39,600元。

《所得稅法》規定，凡是有中華民國來源所得的個人，應就其中華民國來源所得，課徵綜合所得稅；而若為非居住者有我國來源所得，則是在公司給付時辦理扣繳。

而公司給付對象是否為居住者，稅法中有明確認定，若在國內有住所、經常居住境內，或是雖無住所、但同一課稅年度居留滿183天者，就會認定為居住者；不符前述規定者，則為非居住者。

對於非居住者的薪資扣繳率，根據「各類所得扣繳率標準」第3條規定，應按公司給付額扣取18%，不過若月薪在基本工資1.5倍以下者，扣繳率則可降到6%。

勞動部今日召開基本工資審議委員會，拍板每月基本工資從25,250元調高到26,400元，基本工資的1.5倍也隨之從今年的37,875元提高到39,600元，也就是明年非居住者薪資扣繳率基準。

舉例而言，A君為某公司外籍員工，當年度在台居留時間未滿183天，為稅法上的非居住者，公司今年12月給付A君月薪3.8萬元，高於今年認定基準，適用扣繳率為18%，應扣繳6,840元。

假設A君未調薪，且維持非居住者身分，明年1月公司給付3.8萬元給A君時，已低於認定基準，扣繳率將可降到6%，僅需扣繳2,280元。

財政部表示，扣繳義務人通常為公司，在給付非境內居住者薪資所得時，應依規定扣取稅款，並在代扣稅款日起十天內，向國庫繳清稅款，並向所轄稽徵機關辦理申報，以免受罰。

基本工資 薪資 稅款 勞動部

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