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阿公送孫900萬公寓 專家教一奇招贈與稅全免

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

買房子，一般認為，登記在一人名下就好，以免未來處分不動產時，複雜又麻煩，但也有例外。正業地政士事務所所長鄭文在表示，長輩贈與不動產給子孫，若善用共同登記，可節稅不少。

近日即有一個案例。一位阿公，因孫子已經26歲，為讓孫子早一點結婚，可以早點抱曾孫，決定出資900萬元買一間公寓，送給孫子。

阿公找鄭文在幫忙過戶，想說，房子就直接登記在孫子名下。但鄭文在一算，阿公今年的贈與稅免稅額為244萬元，加上阿嬤的免稅額244萬元，一共只有488萬元。

阿公出資900萬元，扣除488萬元，尚有412萬元要課徵贈與稅，以贈與稅10%計算，還要繳41.2萬元贈與稅，孫子才能登記該房屋。

於是他建議阿公跟阿嬤的贈與稅免稅額照用，各贈與給孫子244萬元，合計488萬元。但是登記不動產時只登記1/2；另外1/2登記在阿公名下。

以總價900萬元計算，阿公、孫子的出資額各為450萬元，如此一來就省下了這筆41.2萬元的高額贈與稅，也達成阿公的目的。

鄭文在表示，阿公聽完之後，面有難色的問，那另外1/2產權以後怎麼辦？

他回答阿公，房屋約定10月底交屋，交屋後再過2個月就跨過112年，到時只要阿公阿嬤各再贈與一次244萬元，孫子在112年1月就可以再承買另外的1/2，而且一樣是免贈與稅，只要少許的契稅和代書費就可以完成願望。

聽完之後，阿公眉開眼笑，點頭如搗蒜，順利完成該筆買賣簽約手續。

鄭文在表示，不動產取得，贈與稅、房地合一稅環環相扣，登記時，一定要多方考量，適時的持分共有，以退為進，化整為零，分進合擊，是節稅的好方法，不妨試試。

贈與稅 免稅額

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二親等內財產買賣 課贈與稅

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