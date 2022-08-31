網路賣家未辦稅籍登記 小心被國稅局盯上

隨著疫情影響，民眾為了減少與人接觸的機會，消費形態改以網購為主，而以營利為目的，採進、銷貨方式經營，並利用網路銷售貨物或勞務的網路賣家也愈來愈多，財政部北區國稅局官員表示，若當月銷售貨物或勞務達起徵點（銷售貨物8萬元，銷售勞務4萬元），必須向住（居）所或戶籍所在地稽徵機關辦理稅籍登記。

財政部每年都會辦理「網路交易查核」專案，請各地區國稅局加強查核以網路交易經營模式的營業人是否逃漏稅。官員舉例說，甲君自106年起於知名網路電商平台銷售車用周邊商品，有數萬名粉絲，並獲買家給予高度的評價，甲君107年5月起銷售額為18萬9000餘元，已達起徵點未依規定辦理稅籍登記，經查獲甲君107年5月至110年9月短漏報銷售額2300萬餘元，補徵營業稅額100萬餘元及處罰鍰58萬餘元。

鑒於目前仍有許多從事網路交易營業人因不諳法令未辦稅籍登記而受罰，為減少爭議，北區國稅局設計「個人網路銷售貨物或勞務自我檢測表」，讓民眾可運用簡捷的方式，自我檢測是否應辦理稅籍登記，並建置「網路賣家稅務關懷站」專區（路徑為北區國稅局網站首頁/主題專區/稅務專區/營業稅/網路賣家稅務關懷站），以簡單易懂的圖卡或影片方式提供網路交易應注意的相關資訊。