網路交易月銷售額達8萬元 應辦稅籍登記

北區國稅局今（30）日表示，隨著疫情影響，消費者為了減少與人接觸的機會，消費形態改以網購為主，而以營利為目的，採進、銷貨方式經營，並利用網路銷售貨物或勞務的網路賣家也愈來愈多，倘當月銷售貨物或勞務達起徵點者，銷售貨物為新台幣8萬元，銷售勞務為4萬元者，即必須向住所或戶籍所在地稽徵機關辦理稅籍登記。

國稅局官員表示，為維護租稅公平遏止逃漏稅，財政部每年都會辦理「網路交易查核」專案，請各地區國稅局加強查核以網路交易經營模式之營業人是否有逃漏稅捐。該局舉例說明，轄內甲君自2017年起於知名網路電商平台銷售車用周邊商品，有數萬名粉絲，並獲買家給予高度的評價，甲君2018年5月起銷售額為18萬9千餘元，已達起徵點未依規定辦理稅籍登記，經該局查獲甲君2018年5月至110年9月短漏報銷售額2,300萬餘元，補徵營業稅額1百萬餘元及處罰鍰58萬餘元。

北區國稅局表示，目前仍有許多從事網路交易營業人因不諳法令未辦稅籍登記而受罰，為減少徵納雙方爭議，國稅局設計「個人網路銷售貨物或勞務自我檢測表」，讓民眾可運用簡捷的方式，自我檢測是否應辦理稅籍登記，並建置「網路賣家稅務關懷站」專區，以簡單易懂的圖卡或影片方式提供網路交易應注意的相關資訊。