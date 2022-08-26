獎勵9企業誠實納稅 竹北國稅局今表揚

財政部獎勵營業人誠實開立統一發票及積極配合政策使用電子發票，設立績優營業人獎項，財政部北區國稅局竹北分局轄區今年共有9家企業獲獎，今舉辦頒獎典禮。北區國稅局竹北分局分局長俞必勤肯定績優營業人積極配合政府統一發票政策及措施，善盡企業社會責任，值得嘉許。

北區國稅局竹北分局表示，轄內營業人共有26,029家，111年度獲獎績優營業人計9家，獲獎率僅萬分之3，能夠脫穎而出相當不容易。

今年獲獎營業人囊括各行業，包含立錡科技股份有限公司、台燿科技股份有限公司、安矽思科技股份有限公司、科治新技股份有限公司、閎康科技股份有限公司、新三興股份有限公司、愛康生物科技有限公司、德鑫建設股份有限公司、總太地產開發股份有限公司等9家企業。

竹北分局指出，感謝轄內績優營業人誠實開立統一發票及依法報繳稅，配合政府推動稅制稅政，除舉行頒獎典禮公開表揚，並辦理「受控外國企業(CFC)制度」講習，更邀請新竹地區會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等觀禮，由分局長俞必勤代表北區國稅局局長蔡碧珍致贈「結實昌盛‧綠彩纏枝」精美瓷瓶，分享獲獎殊榮。