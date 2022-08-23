防冒名報關 快遞預委任9月中旬開放民眾自選加入

財政部關務署今（23）日表示，快遞貨物進口報關「預先委任」第二階段措施，暫定將於9月中旬上線實施，屆時民眾可在實名認證EZ Way APP設定自選預委任，保障自身權益，避免遭冒名報關。

「預先委任」制度是指快遞貨物報關前，民眾應先以實名認證APP確認，完成線上委任後，才能報關進口。

關務署在去年12月底推動預委任第一階段，實施範圍為「高風險進口人」，也就是民眾檢舉冒名報關或貨物放行後多次未完成委任報關者。

關務署副署長劉莉莉表示，在推動預委任第一階段後，民眾回復遭冒名報關案件占簡易申報案件比率，從去年12月的萬分之4.8，下降到今年6月的萬分之2.5，冒名報關比率有顯著改善。

至於第二階段，原本預計今年3月上路，但由於今年初甫取消併袋通關，為給予業者充分時間因應，兼顧通關速度與安全，因此第二階段延至今年9月中旬上路，暫定9月15日上線，屆時民眾將可在實名認證APP上啟用預委任功能。

關務署表示，民眾可自行選擇變更為啟用或不啟用，修改後需隔一段時間才能再次變更，以配合報關實務作業，目前規畫可變更間隔時間為七日到三個月之間，尚未正式確定。

關務署呼籲，民眾購買境外網購貨物以快遞貨物方式進口，應至實名認證APP檢視推播訊息，並即時確認是否為其進口貨物，以利貨物順暢通關。