中國大陸簡易單邊預約定價談判 資誠四點建議

有鑑於近期兩岸關係情勢緊張，台商在中國大陸經營的稅務合規風險也日益提高。尤其是管理層因疫情政策無法如過往頻繁往來兩岸，對於另一邊移轉訂價查核風險的判斷就得更加審慎。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，簡易單邊預約定價安排確實可有效控制移轉訂價查核風險。目前其門檻相對低，只要近三年關聯交易達到人民幣4,000萬以上，且均有出本地的移轉訂價報告即可被稅局鼓勵提交申請。近期也有聽聞稅局暗示企業若不想要被查核移轉訂價就來申請的情形。

總體來說，簡易單邊預約定價可以確定未來3至5年以及過往10年的移轉訂價風險，進而降低兩岸移轉訂價查核補稅的雙重課稅議題。理想狀態下，9個月內可以完成，而近期有些案件甚至4個月就簽談下來，部分原因是當地稅局作為績效指標，而另一部分則是決心在當地深耕台商的稅務治理考量。

然而，簽談預約定價安排切勿急就章，徐丞毅提醒臺商需要審慎思考四個核心議題：

一，準備利潤率較低年度的解釋。企業合理釐清財務數據與TP政策偏差原因，並避免因此而影響預約定價的談判。

二，提供完整的產業分析。闡明規模、原物料、上下游整合、產業聚落對企業利潤波動影響，以及可被接受的特殊因素對企業經營的衝擊。

三，準確定位集團價值鏈結果。包括中國大陸子公司在研發、市場推廣等方面的角色，並能分析價值鏈整體利潤分配測算的結果，以驗證移轉訂價方法的合理性。

四，建立合理的經營預測模型。包括景氣波動的經濟模型，預測未來營運情況，並做好與歷史年度的數據比對等。

徐丞毅表示，台商過往不喜與中國大陸稅局簽談預約定價安排，主要考量行業利潤波動不利維持當地獲利，談判失敗風險(如揭露過多海外資訊但最終未能簽成或被要求較高的利潤率等)，以及過往年度被一併補稅的風險。然而這中間除須掌握當地政策風險以及稅局主談人的傾向外，還得提供大量數據資料佐證定價政策的合理性。因此，建議台商應更審慎評估相關利弊，並尋求專業團隊及時協助處理相關議題。