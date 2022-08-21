家族傳承節稅規劃 善用「時價」與「市價」差異 有效降低贈與稅及遺產稅

林易陞律師

一、家族傳承與節稅規劃

在我國家族企業的色彩濃厚，不論中小企業或上市櫃公司，家族企業都占有很高的比例（註1），而談及家族企業的治理，良好的家族傳承規劃絕對是必要的一環，也是影響家族企業能否永續經營的關鍵。

家族傳承規劃包括許多層面，其中財富傳承是最實際的面向。在思考財富傳承時，不可避免地要考量「節稅規劃」的問題，因為如同美國政治家富蘭克林（Benjamin Franklin）所說：「世事無常，除了死亡（Death）和繳稅（Tax）。」

既然無法避免被國家課稅，至少透過良好的稅務規劃和資產配置，讓我們能「合法」且「最大程度地」保留稅後財富，因為省下來的資產，才是真的擁有的資產。

二、家族傳承常見的節稅規劃

家族傳承常見的節稅規劃方法，簡單介紹如下

利用「時價」與「市價」的差異，壓縮財產價值：

依據《遺產及贈與稅法》第10條規定，遺產及贈與財產價值的計算，是以被繼承人死亡時或贈與人贈與時的「時價」為準，而不同種類的財產，有不同的時價認定原則，且「時價」不見得等於「市價」，舉例常見的時價認定方法如下

除了上市櫃公司股票以收盤價計算，與市價較為接近外，其他財產的時價通常都較市價低估，所以好好善用「時價」與「市價」的差異，就可以壓縮財產價值，有效降低贈與稅及遺產稅。

不過應留意，雖然贈與不動產有節稅的好處，但仍應考慮到未來子女是否打算要出售，如果子女打算出售，需要計算房地合一稅「取得成本」，在房地合一稅新制下，出售受贈與取得之不動產所可以減除的成本，是以「受贈時」的「時價」（即土地公告現值及房屋評定現值）計算（註2），反而可能導致省了贈與稅，但賠了房地合一稅，不可不慎。

利用「分年贈與」節稅：

遺產稅及贈與稅目前採累進稅率，所以財富傳承給子女時，可以善用「分年贈與」的方式，「分年贈與」的節稅效果如下：

1.利用每年的免稅額

財政部最新公告的民國（下同）111年贈與稅的免稅額為每年新台幣（下同）244萬元，所以資產若是一次性贈與，只能扣除一次244萬元的免稅額；若是採用分年贈與的方式，即可以創造多次的244萬免稅額，有效降低贈與稅。

2.降低每年贈與所適用的稅率

目前贈與稅採累進稅率，依贈與金額的高低，稅率分別為10%、15%、20%，如果採分年贈與的方式，因為可以降低每次贈與的金額，進而就可以降低贈與稅所適用的稅率。

3.降低遺產稅所適用的稅率

因為遺產稅也採累進稅率，在遺產總額扣除免稅額及各項扣除額後，依遺產淨額的高低，稅率分別為10%、15%、20%。所以可以透過規劃分年贈與的方式，預先降低被繼承人的遺產總額，進而降低或免除遺產稅所適用的稅率，以達成節稅的目的。

利用「信託」方式節稅：

若是希望生前贈與股票給子女，可以考慮利用「信託」的方式進行，以節省贈與稅。「信託」依委託人與受益人的關係，可以分為「自益信託」及「他益信託」，「自益信託」是指受益人為委託人，因為信託利益屬於委託人自己所有，沒有贈與稅的問題；另外「他益信託」是指受益人與委託人不同，此時視為委託人將信託利益贈與給受益人，需要課徵贈與稅。

（本文出自《家族傳承、不動產信託與借名登記法律手冊》，未經同意禁止轉載。) 如果財產是高股利的股票，且擔心股票贈與子女後被任意出售，可以考慮「本金自益，孳息他益」的方式，此時只有孳息的部分需要被課徵贈與稅，依據《遺產及贈與稅法》第10條之2規定，非固定利率的孳息計算，是先依贈與時「郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率」複利折算本金現值，並以「信託金額或贈與時信託財產之時價」與本金現值的差額視為孳息，所以會發生節省贈與稅的效果，舉例如下

1.如果A將未上市公司500萬股、淨值20元的股票，成立「本金自益，孳息他益」信託，期間五年，民國111年的郵局定存利率為0.78%，則成立信託之贈與稅如下：

〔（1億－1億／（1＋0.78%）^5）－244萬〕×10%＝137,037元

2.假設每年現金股利500萬元，採分年贈與之贈與稅如下：

（500萬－244萬）×10%×5年＝1,280,000元

可以發現這種方式能有效降低股利的贈與稅，但仍要注意如果委託人對於被投資公司的盈餘分配有控制權，或已知悉會分配盈餘後，才訂定「孳息他益」之信託契約移轉股利給子女，可能被依實質課稅原則課徵個人綜合所得稅及贈與稅，並應依相關法令處罰（註3），應謹慎對待。

另外如果想保障晚年生活，不想馬上將財產贈與子女，也可以考慮訂立「本金他益，孳息自益」的信託契約，並訂定較長的信託期間，此時因為折算的本金現值較低，會發生節省贈與稅的效果。但一定要留意，如果委託人在信託存續期間過世時，自「死亡日至信託結束日」止之「未受領孳息權利」價值，會計入遺產課稅，因此剩餘信託期間越長，遺產稅也會越高，如果委託人較早過世，未必會比較有利，應該在個案規劃時納入判斷。

利用「保險」方式節稅：

依據《保險法》第112條及《遺產及贈與稅法》第16條規定，約定以被保險人死亡為條件，給付給指定受益人的保險給付，不計入遺產總額，所以透過「保險」方式進行節稅規劃，可以降低課稅資產，進而降低累進稅率。另外，保險給付也可以讓法定繼承人彈性運用，避免繳不出遺產稅的情形發生，具有預留稅源的效果。

讀者應留意，保險給付雖然免遺產稅，但在95年1月1日「最低稅負制」（註4）施行後所訂立的保險契約，可能涉及基本所得稅的問題；另外，如果利用保險不當避稅，可能會違反「保險實質課稅八大樣態」（註5），而遭國稅局進行實質課稅。

其他：

其實除了上述幾種常見的節稅規劃方式外，還有為數不少的其他方法可以進行節稅規劃，例如利用夫妻間贈與不計入贈與總額之方式轉移資產、利用「附負擔贈與」降低贈與淨額、生存配偶在申報遺產稅時主張「剩餘財產差額分配請求權」以降低遺產總額等，於個案規劃時均可妥善利用，以達成節稅的效果。

三、結語

以上謹就家族傳承之節稅規劃方法，提供初步的整理，供讀者參考。然而個案情形不同，在規劃財富傳承的節稅規劃時，應綜合考量各種情形，避免錯誤規劃，反而賠了夫人又折兵，選擇一位負責、專業的律師為您提供服務，方能確保自身權益，讓家族傳承順利進行。

（本文作者為永然聯合法律事務所台北所執業律師，摘錄出自《家族傳承、不動產信託與借名登記法律手冊》，未經同意禁止轉載。）

註1：根據《2021年中小企業白皮書》資料顯示，2020年臺灣中小企業家數為一百五十四萬八千八百三十五家，占全體企業98.93%，而中小企業多為家族企業；另外相關調查顯示，在我國上市及上櫃公司中，家族企業占總企業家數比例也高達70%，詳參曾煌鈞：淺談家族企業之治理，證券暨期貨月刊，第35卷第9期，第32頁以下。

註2：詳參《所得稅法》第14條第1項第七類。

註3：100年5月6日台財稅字第10000076610號令說明：「委託人經由股東會、董事會等會議資料知悉被投資公司將分配盈餘後，簽訂孳息他益之信託契約；或委託人對被投資公司之盈餘分配具有控制權，於簽訂孳息他益之信託契約後，經由盈餘分配決議，將訂約時該公司累積未分配之盈餘以信託形式為贈與並據以申報贈與稅者，該盈餘於訂約時已明確或可得確定，尚非信託契約訂定後，受託人於信託期間管理受託股票產生之收益，則委託人以信託形式贈與該部分孳息，其實質與委任受託人領取孳息再贈與受益人之情形並無不同，依實質課稅原則，該部分孳息仍屬委託人之所得，應於所得發生年度依法課徵委託人之綜合所得稅；嗣受託人交付該部分孳息與受益人時，應依法課徵委託人贈與稅。」

註4：詳參《所得基本稅額條例》第12條。

註5：財政部於2020年7月1日重新檢討「實務上死亡人壽保險金依實質課稅原則核課遺產稅案例及參考特徵」，認定以下八類壽險保單投保方式，會被國稅局判定有意圖規避遺產稅的情形，仍會將這筆保險金計入遺產總額項目，進行實質課稅，包括：一、重病投保；二、高齡投保；三、短期投保；四、躉繳投保（一次性大額繳清保費）；五、鉅額投保；六、密集投保；七、舉債投保；八、保險費高於或等於保險給付金額。