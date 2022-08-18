中國大陸生產企業出口退稅有條件 小心退稅踩紅線

近期中國大陸疫情多點爆發、各大城市陸續實施封城管控，在員工回流與復工之壓力下，造成台商在一線城市之生產基地無法順利運轉，轉由二線或三線城市之生產基地或外發給其他供應商生產，以降低經營成本及風險。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷今（18）表示，以產品出口為導向的中國大陸台商，在主要生產基地轉換及營運流程調整時，常忽略重新檢視出口退稅的合規性，導致稅局稽查時才發現不符合退稅條件，而遭補稅及處罰，故遷廠之時，務必提前評估相關營運流程及稅務條件，以免徒增稅負成本。

遷廠未注意出口退稅，恐遭稅局補稅

中國大陸工廠搬遷程序繁雜，若遷廠後主要生產企業變更，應重新考量出口退稅條件，可能須與客戶重新洽談VENDOR CODE或交易對象，改由新廠出口及退稅。有些企業為求方便，僅將主要生產加工製程外包到新廠，舊廠的職能可能僅剩管理及貿易，但卻繼續由舊廠進行生產企業的出口及退稅作業。當遷廠時，舊廠的人力與相關費用會大幅下降，且主要生產設備移轉到新廠，在稅局系統的大數據分析下很容易跳出異常，進而進行稽查。

徐曉婷補充，中國大陸企業出口退稅主要有生產企業的「免抵退稅模式」及外貿企業的「免退稅模式」二種模式。稅局稽核時，除了審查財務文件與憑證外，也會視察實體營運狀況，當發現舊廠已非生產企業，或雖仍為生產企業但該出口貨物已不符合退稅條件，恐無法申報生產企業的出口及退稅作業，之前的退稅亦將要求補回。

符合條件之非自產貨物，可「視同自產」享受出口退稅

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深執行副總經理陳文孝表示，依據中國大陸財稅2012-39號規定，生產企業出口符合條件的「外購貨物」及「委託加工貨物」，可「視同自產貨物」適用增值稅退（免）稅政策：

A. 針對「外購貨物」必須同時符合下列條件：

與該企業生產的貨物名稱、性能相同；

使用該企業註冊商標或境外單位或個人提供給該企業使用的商標；

出口給進口該企業自產貨物的境外單位或個人。

B. 採用「委託加工貨物」亦須同時符合下列條件：

與該企業生產的貨物名稱、性能相同，或者是用該企業生產的貨物再委託深加工的貨物；

出口給進口該企業自產貨物的境外單位或個人；

委託方與受託方必須簽訂委託加工協定，且主要原材料必須由委託方提供，受託方不墊付資金，只收取加工費，開具加工費（含代墊的輔助材料）的增值稅專用發票。

徐曉婷再次提醒，當遷廠或調整營運流程而來不及變更出口主體時，仍要在舊廠保留部分產線，以維持生產企業的資質，或是改採外貿企業的「免退稅模式」並進行事前備案，即使無生產能力也能享有退稅。台商企業營運流程調整千萬要重新檢視出口關鍵條件，以保退稅權益。