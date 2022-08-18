A股交投熱絡 陸前7月證券交易印花稅增11％

大陸財政部最新數據顯示，今年前7月，全國一般公共預算收入人民幣12兆4981億元，扣除留抵退稅因素後增長3.2％。此外，1至7月，印花稅人民幣2922億元，比上年同期增長11.1％。其中，證券交易印花稅人民幣1847億元，比上年同期增長11％。

證券日報援引川財證券首席經濟學家陳靂分析指出，今年以來，隨著一系列政策陸續落地，增加大陸證券投資市場的吸引力。6月以後，市場交投情緒出現明顯回暖，股票交投活躍，市場成交量增長，從而帶動證券交易印花稅持續增長。

從各類稅收看，前7月大陸國內消費稅人民幣1兆602億元，比上年同期增長9.1％；企業所得稅人民幣3兆5047億元，比上年同期增長2.6％；個人所得稅人民幣9084億元，比上年同期增長8.9％。

前7月進口貨物增值稅、消費稅人民幣1兆1824億元，比上年同期增長13.3％；關稅人民幣1683億元，比上年同期下降3.4％；出口退稅人民幣1兆2251億元，比上年同期增長21％；車輛購置稅人民幣1554億元，比上年同期下降31.3％。

中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣表示，實施大規模增值稅留抵退稅是今年組合式稅費支援政策的主要內容。前7個月增值稅收入增速減緩在預料之中，企業所得稅等其他稅種的收入增速已經基本回到原有增長區間。