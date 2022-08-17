遺產稅額試算再進化 財政部推四大精進措施

財政部今（17）日表示，持續優化遺產稅稅額試算服務，自今年7月起再推四大精進措施，包含精簡應檢附資料、縮短試算時間等，更加便民。財政部統計至7月19日，共已4.2萬件申請遺產稅試算，其中有2.8萬件為適用案件，獲民眾肯定。

財政部賦稅署表示，今年元旦起，財政部推出遺產稅稅額試算服務，針對遺產總額3,000萬元以下且遺產種類單純案件，民眾在已故親人死亡日起六個月內，可透過紙本或線上申請，由國稅局主動蒐集資料，提供試算書表，民眾確認試算內容無誤並回復，即完成遺產稅申報。

為進一步服務民眾，財政部優化服務，自今年7月起有四大精進上路。首先，申請試算時，若已辦理死亡登記，可免檢附死亡證明或除戶資料；其次，國稅局提供試算時間的期程，從原本30個「工作日」縮短為30「日」。

第三，適用試算服務的案件，民眾填妥確認申報書後，可跨局確認，不受被繼承人戶籍所在地限制；第四，若為不適用稅額試算案件，民眾須自行辦理遺產稅申報時，國稅局試算書表上所載財產、扣除額資料與親人死亡日資料相符部分，可免檢附證明文件，也可在網路上下載運用。

財政部表示，截至7月19日，申請遺產稅試算服務達4.2萬件，適用案件達2.8萬件，占67%；不適用案件中，部分因財產中有未上市櫃股票，無法直接核列價值，或財產公同共有，無法分別持分計算，部分案件則是死亡前兩年有贈與特定親屬，涉及稅額扣抵，不符適用要件。

財政部表示，為落實節能減碳愛地球，減少郵寄時間及郵資，配合防疫少接觸，鼓勵民眾採線上申請服務、下載試算書表及線上登錄回復確認，輕鬆完成遺產稅申報。