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尹崇堯再發政見給壽險公會會員 這次聚焦角IFRS 17

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
壽險公會理事長參選人尹崇堯的第三波政見文宣。南山人壽／提供
壽險公會理事長參選人尹崇堯的第三波政見文宣。南山人壽／提供

壽險公會理事長改選將在8月31日登場，南山人壽董事長尹崇堯今(16)日再度發表參選政見給壽險公會會員，為8月8日、8月15日以來之第三度政見發表，本次聚焦闡述IFRS17之相關面向。

董事長的參選政見：「一個目標、四個方向」之中，協助同業順利接軌IFRS17及ICS是十分重要的議題。面對IFRS17的挑戰，尹董事長期許透過公會強化同業合作，兼顧不同規模公司之情況，並借鏡其他國家已接軌IFRS17之實務經驗，降低產業接軌衝擊、穩健經營。

具體而言，尹董事長政見的第二個方向「協助順利接軌IFRS17及ICS」中有關接軌IFRS17之部分，可細分為「建立資產負債管理新思維」、「強化商品研發」、「推動監理法規調整」以及「爭取有利租稅措施」等四根支柱。

建立資產負債管理(ALM)新思維 降低市場波動影響

尹董事長期望與各同業專業團隊更密切合作，透過不同規模業者間的經驗交流與資源共享，共同找到適當的ALM管理方式，並藉由ALM技術指引的制定與落實，逐步改善資產和負債於幣別、交易評價部位，以及存續期間不對稱的問題，同步強化商品、投資、風管、資產負債管理策略，營造ALM管理新思維及有利環境，降低產業受利率匯率等財務市場風險波動的影響。

強化商品研發 兼顧獲利與社會需求

在IFRS17下，商品結構影響財務報告的獲利呈現，尹董事長將透過同業交流及導入國外實務經驗，發展對利率敏感度較低之商品，促進合理定價，爭取費率調整彈性及創新商品研發空間，兼顧產業成長及社會對於多元商品之需求。

推動監理法規調整 協助建立監理框架

延續先前努力成果，就未來監理報表與IFRS17財務報表的銜接，及準備金適用利率、發生率估計、未來現金流及賠款準備之估算等，所涉及監理法規調整議題，尹董事長將匯集同業共識，透過及時雙向溝通，提出具體可行方案。

爭取有利租稅措施 減緩接軌壓力

就接軌時產生一次性影響數所衍生營所稅課稅疑義，及受IFRS 17改變保險收入認列及負債衡量基礎影響的營業稅課稅基礎等租稅議題，尹董事長將整合同業看法，提出有利可行方案。也將就同業接軌所需投入之建置成本及支出，向主管機關爭取稅負抵減、簡化申請程序等有利措施，降低業者接軌成本。

尹董事長希望與保險同業一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力量。

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