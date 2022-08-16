壽險公會龍頭之爭 尹崇堯：順利接軌IFRS 17十分重要

壽險公會理事長改選將於8月底登場，將由新任南山人壽董事長尹崇堯，對上全球人壽董事陳慧遊，選戰激烈受到市場關注。尹崇堯今針對日前公布的參選政見「一個目標、四個方向」中，詳細說明如何協助同業順利接軌IFRS 17及ICS，並強調這是十分重要的議題。

尹崇堯日前公布參選政見「一個目標、四個方向」，目標是「產業思維蛻變、保險永續實踐」，4大方向包含透明互惠的溝通 、協助順利接軌IFRS17及ICS 、推動監理開放以加速產業轉型、發展綠色保險與實踐社會責任等。

尹崇堯表示，參選政見的「一個目標、四個方向」之中，協助同業順利接軌IFRS17及ICS是十分重要的議題。面對IFRS 17的挑戰，期許透過公會強化同業合作，兼顧不同規模公司的情況，並借鏡其他國家已接軌IFRS 17的實務經驗，降低產業接軌衝擊、穩健經營。

尹崇堯表示，政見的第2個方向「協助順利接軌IFRS17及ICS」中，有關接軌IFRS 17的部分，可細分為「建立資產負債管理新思維」、「強化商品研發」、「推動監理法規調整」及「爭取有利租稅措施」等4根支柱。

尹崇堯指出，首先在「建立資產負債管理(ALM)新思維」上，期望與各同業專業團隊更密切合作，透過不同規模業者間的經驗交流與資源共享，共同找到適當的ALM管理方式，並藉由ALM技術指引的制定與落實，逐步改善資產和負債於幣別、交易評價部位，以及存續期間不對稱的問題，同步強化商品、投資、風管、資產負債管理策略，營造ALM管理新思維及有利環境，降低產業受利率匯率等財務市場風險波動的影響。

第二，在「強化商品研發」上，尹崇堯表示，在IFRS 17下，商品結構影響財務報告的獲利呈現，將透過同業交流及導入國外實務經驗，發展對利率敏感度較低的商品，促進合理定價，爭取費率調整彈性及創新商品研發空間，兼顧產業成長及社會對於多元商品需求。

第三，在「推動監理法規調整」上，將延續先前努力成果，就未來監理報表與IFRS 17財務報表的銜接，及準備金適用利率、發生率估計、未來現金流及賠款準備的估算等，所涉及監理法規調整議題，將匯集同業共識，透過及時雙向溝通，提出具體可行方案。