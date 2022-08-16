壽險公會龍頭之爭 尹崇堯：順利接軌IFRS 17十分重要
壽險公會理事長改選將於8月底登場，將由新任南山人壽董事長尹崇堯，對上全球人壽董事陳慧遊，選戰激烈受到市場關注。尹崇堯今針對日前公布的參選政見「一個目標、四個方向」中，詳細說明如何協助同業順利接軌IFRS 17及ICS，並強調這是十分重要的議題。
尹崇堯日前公布參選政見「一個目標、四個方向」，目標是「產業思維蛻變、保險永續實踐」，4大方向包含透明互惠的溝通 、協助順利接軌IFRS17及ICS 、推動監理開放以加速產業轉型、發展綠色保險與實踐社會責任等。
尹崇堯表示，參選政見的「一個目標、四個方向」之中，協助同業順利接軌IFRS17及ICS是十分重要的議題。面對IFRS 17的挑戰，期許透過公會強化同業合作，兼顧不同規模公司的情況，並借鏡其他國家已接軌IFRS 17的實務經驗，降低產業接軌衝擊、穩健經營。
尹崇堯表示，政見的第2個方向「協助順利接軌IFRS17及ICS」中，有關接軌IFRS 17的部分，可細分為「建立資產負債管理新思維」、「強化商品研發」、「推動監理法規調整」及「爭取有利租稅措施」等4根支柱。
尹崇堯指出，首先在「建立資產負債管理(ALM)新思維」上，期望與各同業專業團隊更密切合作，透過不同規模業者間的經驗交流與資源共享，共同找到適當的ALM管理方式，並藉由ALM技術指引的制定與落實，逐步改善資產和負債於幣別、交易評價部位，以及存續期間不對稱的問題，同步強化商品、投資、風管、資產負債管理策略，營造ALM管理新思維及有利環境，降低產業受利率匯率等財務市場風險波動的影響。
第二，在「強化商品研發」上，尹崇堯表示，在IFRS 17下，商品結構影響財務報告的獲利呈現，將透過同業交流及導入國外實務經驗，發展對利率敏感度較低的商品，促進合理定價，爭取費率調整彈性及創新商品研發空間，兼顧產業成長及社會對於多元商品需求。
第三，在「推動監理法規調整」上，將延續先前努力成果，就未來監理報表與IFRS 17財務報表的銜接，及準備金適用利率、發生率估計、未來現金流及賠款準備的估算等，所涉及監理法規調整議題，將匯集同業共識，透過及時雙向溝通，提出具體可行方案。
第四，在「爭取有利租稅措施」上，尹崇堯說，就接軌時產生一次性影響數所衍生營所稅課稅疑義，及受IFRS 17改變保險收入認列及負債衡量基礎影響的營業稅課稅基礎等租稅議題，將整合同業看法，提出有利可行方案。也將就同業接軌所需投入的建置成本及支出，向主管機關爭取稅負抵減、簡化申請程序等有利措施，降低業者接軌成本。
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