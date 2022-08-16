財長蘇建榮：四年實質還債3,700億元 增加財政韌性
財政部長蘇建榮今（16）日接受資深媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，談到任內印象最深刻的事，他表示，蔡總統推動投資台灣行動方案，整體經濟結構改變，稅收增加，財政部適當還債，使財政更為穩健。
蘇建榮表示，在他擔任財政部長四年多來，截至去年底總預算實質還債約3,700餘億元，使國家財政面對重大衝擊時，仍具財政韌性。
此外今年編列的法定債務還本960億元，截至今年7月底也已全數還完，下半年還會再視整體情況，增加還債。
蘇建榮表示，今年總稅收應會與去年差不多，只不過去年主要因證交稅成長，但今年證交稅稅收沒那麼好，若能達到預算數已經很好，但同時，比較不容易的是，去年經濟成長，上市櫃企業獲利增加，今年營所稅增加許多稅收，優於預期。
周玉蔻提問，近年稅收增加，有沒有還稅於民的可能性？蘇建榮表示，歲計賸餘就算要還稅於民，也必須經過立法程序，不是說還就還，另外歲計賸餘會到總預算分配給各部會，像是內政部租金補貼等政策，實際上也是補貼給民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言