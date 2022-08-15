台商大陸退場機制 簡易註銷注意這些事

勤業眾信今表示，台商在中國大陸的退場機制中，解散清算是常見的方式之一，而採用簡易註銷方式來結束營業的台商要留意，雖然減少過去進行清算的冗長時間與成本，不過大陸稅局仍會對企業在經營期間的納稅情況進行詳細檢查，有欠繳稅款的台商必須繳清，並且可能產生滯納金。

過去台商受限於清算程序繁複，解散公司的時程往往動輒一至兩年，不過大陸自今年三月起正式實施的《市場主體登記管理條例》規定，符合特定要件的企業，可以使用簡易註銷的方式解散公司。

事務上，曾發生台商使用簡易註銷後遭補徵稅款的案例，勤業眾信會計師陳建霖指出，某A公司在2021年10月8日辦理簡易註銷工商登記，以為清算工作已全面完結，但大陸稅務局在隔年對A公司2016年1月1日至2021年8月5日納稅情況進行檢查，發現A公司對取得的租賃費按照其他綜合管理服務3%申報增值稅，適用稅率錯誤，應按照不動産租賃稅率5%申報增值稅，認定A公司存在欠繳稅款和偷稅行爲，因此向A公司補徵人民幣26萬元（約新台幣113萬元）及1萬元（約新台幣4萬3千元）的滞納金。

勤業眾信會計師徐曉婷說明，企業在使用簡易註銷時，依照規定全體股東須簽署《全體投資人承諾書》，承諾「企業申請注銷登記前債權債務已清算完結」以及「企業不存在未交清的應繳納稅款，清算工作已全面完結」，並對上述承諾的真實性承擔法律責任。

另外，在企業信用信息系統公告不少於20天，公告期限屆滿、未有異議者，企業即可在20日內向公司登記機關申請註銷公司登記。