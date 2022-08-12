減稅小確幸！基本生活費擬調至19.6萬 逾230萬戶受惠

行政院主計處今（12）日公布可支配所得中位數為32.6萬元，可支配所得中位數字調高後，將影響2022年度報稅時的基本生活費，家戶中每人皆可享基本生活所需費用19.6萬元，不會受到課稅，較前一年度19.2萬元額度約增加4千元，估計減稅利益將破150億元，逾230萬戶受惠。

另外，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得扣除額是否會調升，財政部將在今年底公布。

【中央社／台北12日電】

主計總處今天公布2021年每人可支配所得中位數增至新台幣32.6萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」，可望提高至19.6萬元，並於明年5月報稅適用，若以四口之家、適用稅率12%試算，將可省稅1920元。

納稅者權利保護法2017年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

主計總處今天公布2021年家庭收支調查結果，每人可支配所得中位數為32.6萬元，以此計算，2022年每人「基本生活費」估為19.6萬元，比前一年度的19.2萬元，再增加4000元，將於2023年5月申報綜所稅時適用。

綜所稅申報時，財政部有一套計算方式，以確認個人受「納稅者權利保護法」保障不可課稅的「基本生活費」額度，有在計稅時減除。

若綜所稅本身的免稅額、標準或列舉扣除額，以及身心障礙、教育、幼兒學前、長期照顧、投資儲蓄特別扣除額合計數，「低於」基本生活費19.6萬元，明年5月報稅時將可增加減除低於基本生活費的差額。隨免課稅金額增加，實際稅負就會降低，通常有利多口之家。

簡單試算，假設是原本就受惠納保法「基本生活費」而可少繳稅的未婚納稅人，隨「基本生活費」提高4000元，在適用稅率5%狀況下，明年5月報稅時可再省稅200元；若為四口之家、適用稅率5%，可省稅800元，適用稅率為12%，則可省稅1920元。

財政部強調，依法全國每人可支配所得中位數只要調高，「基本生活費」保障課稅金額就會相應調整，但調整後的具體金額，仍須以年底正式公告為準