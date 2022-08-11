遺產總額3,000萬元以下 被繼承人可跨區申報
南區國稅局表示，被繼承人遺產總額在3,000萬元以下，扣除額項目單純且檢齊證明文件者，可以跨局申報遺產稅。
財政部為了便利繼承人就近至任一稅局申報遺產稅，不受被繼承人戶籍所在地限制，修正《遺產稅跨局臨櫃申辦作業要點》提供遺產稅跨局申辦服務。國稅局官員說明，遺產總金額3000萬元以內，且被繼承人死亡前兩年內出售的不動產現值合計不超過500萬元，就可以跨區申報。
另外，南區國稅局指出，可以跨區申報的遺產種類不限不動產，今年7月起還新增投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、信用合作社的社員股金、短期票券及保險；並提高金融機構未償債務扣除額上限金額至700萬元。
南區國稅局提醒，適用稅額試算服務的民眾，在填妥國稅局提供的確認申報書後，可以在遺產稅申報期限屆滿前，跨局臨櫃遞送回復確認。如果民眾因增列遺產或扣除額等原因，改採自行辦理遺產稅申報，列報資料與稅額試算通知書所載內容相符部分，可以免檢附相關證明文件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言