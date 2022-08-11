遺產總額3,000萬元以下 被繼承人可跨區申報

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

南區國稅局表示，被繼承人遺產總額在3,000萬元以下，扣除額項目單純且檢齊證明文件者，可以跨局申報遺產稅

財政部為了便利繼承人就近至任一稅局申報遺產稅，不受被繼承人戶籍所在地限制，修正《遺產稅跨局臨櫃申辦作業要點》提供遺產稅跨局申辦服務。國稅局官員說明，遺產總金額3000萬元以內，且被繼承人死亡前兩年內出售的不動產現值合計不超過500萬元，就可以跨區申報。

另外，南區國稅局指出，可以跨區申報的遺產種類不限不動產，今年7月起還新增投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、信用合作社的社員股金、短期票券及保險；並提高金融機構未償債務扣除額上限金額至700萬元。

南區國稅局提醒，適用稅額試算服務的民眾，在填妥國稅局提供的確認申報書後，可以在遺產稅申報期限屆滿前，跨局臨櫃遞送回復確認。如果民眾因增列遺產或扣除額等原因，改採自行辦理遺產稅申報，列報資料與稅額試算通知書所載內容相符部分，可以免檢附相關證明文件。

遺產稅 國稅局

延伸閱讀

發票一年漏開三次 停業處分

2年未回國戶籍被遷出 小心房地合一400萬免稅優惠消失

網拍賣家注意！「網路版市招」明年上路 兩資訊須揭露

打倒資本高牆！任天堂粉自製《耀西逃漏稅64》低薪人生淪落《GTA》逃獄仔？

相關新聞

申請營所稅免暫繳 從簡從寬

9月即將進入營利事業營所稅暫繳申報季，財政部昨（11）日表示，延續先前紓困措施，公司若受新冠肺炎疫情影響，符合一定條件，...

贈與公設保留地免稅 有條件

中區國稅局表示，公共設施保留地在繼承時雖然不會計入遺產稅，但贈與移轉時，如果對象不是配偶、直系血親須課徵贈與稅10％至2...

遺產總額不逾3,000萬 可檢齊證明跨局申報

南區國稅局表示，被繼承人遺產總額在3,000萬元以下，扣除額項目單純且檢齊證明文件者，可以跨局申報遺產稅。

載客數七人以上電梯 須核計房屋現值課稅

台中市政府地方稅務局表示，依《房屋稅條例》規定，房屋稅是以附著於土地的各種房屋，以及有關增加房屋使用價值的建築物，作為課...

有遺產可分，但沒錢繳稅不能繼承怎麼辦？專家一招解決

長輩過世留下一大筆遺產，想繼承，卻沒錢繳遺產稅，怎麼辦？正業地政士事務所所長鄭文在表示，隨人口老化，繼承增加，很多人碰到這樣問題，苦惱不已，其實一招即可解決。

強化電子申報密碼 國稅局：未換密碼將暫停作業

北區國稅局今表示，為強化網路申報作業資安防護機制，避免因密碼強度不足增加密碼被盜用的資安風險，財政部電子申報繳稅系統調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。