網拍賣家注意！「網路版市招」明年上路 兩資訊須揭露

財政部今（8）日修正「稅籍登記規則」等法規，明訂網路賣家應在銷售網頁、APP等，應清楚揭露營業人名稱及統編，形同「網路版市招」，明年1月1日正式上路，並給予既有的7萬多家網路銷售營業人四個月免罰輔導期至明年4月底。

此外新規也要求像是Yahoo拍賣等平台業者，必須負擔保管及提示會員交易紀錄的協力義務。

近年網路交易蓬勃，許多民眾透過臉書Facebook、LINE通訊軟體或網拍平台等銷售貨物或勞務，財政部除透過國稅局，鎖定團爸、團媽及網路平台加強稽查外，也從法制面著手。

為強化網拍平台、業者資訊揭露，財政部去年底預告修正相關辦法，今日正式公告將於明年正式上路。

財政部表示，因應營業人以網路銷售貨物或勞務日漸普遍，網路賣家的「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」如同實體營業人的營業地址，屬重要資訊。

為方便消費者辨識賣方營業人相關資訊，有必要將這些資訊納入營業人稅籍登記應登記事項，並應在銷售網頁或軟體明顯位置，清楚揭露營業人名稱及統編，提升交易資訊透明度，保障消費者權益。

此外鑑於平台營業人以電子形式保存所有必要交易紀錄等資訊，均屬會計事項經過的證明，屬交易相關原始憑證範圍，應依規定保存及提示，因此修正前述相關法規。

財政部表示，既有掌握共7萬多家網路營業人，將受到影響，為保障業者權益，除透過國稅局輔導外，也給予既存賣家四個月輔導期，若在明年4月30日前，既存賣家未依規定辦理，仍可免處行為罰；不過若為明年元旦起新設業者，就必須立即依規定揭露。