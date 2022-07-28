防脫產避稅 財政部修法：可指定合併申報配偶代償

財政部預告《所得稅法》修正草案，為防止納稅人脫產給配偶，藉此逃漏綜所稅，修法新增機制，納稅人行蹤不明或名下無財產可清償欠稅時，國稅局可指定合併申報的配偶為納稅人。

財政部草案並明訂自2023年元旦起上路，不溯及既往，對既有欠稅大戶無影響。最快2024年辦理2023年綜合所得稅結算申報案件，若有前述脫產情形，將可指定其配偶為納稅義務人。

稽徵機關清理欠稅，在綜所稅方面，由於配偶合併申報，實務上會有欠稅民眾，故意以財產較少、較無資力一方為納稅人，或納稅人刻意將名下財產移轉給配偶，藉此規避欠稅執行，而法院見解認為，欠稅執行對象限於納稅人本身，不同意擴及配偶，眼見配偶滿手財產，欠稅卻追討無門。

為解決此問題，財政部祭出修法，若以一對夫妻為例，先生為綜所稅納稅義務人，太太為其配偶，當先生行蹤不明，或欠稅未繳且名下無財產可執行下，國稅局可轉而指定太太為納稅人，希望藉此積極清理欠稅，避免產生更多欠稅大戶。

草案也設有但書，以前述例子來看，若太太確實無資力，可不適用，不必被指定為納稅人。所謂「無資力」，草案也明定兩種情形，第一是在課稅年度到被指定為納稅人的前一年度，各年度所得未超過納保法規定公告的基本生活費；第二是名下也無財產可執行。

不過，若脫產之後，納稅人隨即與配偶離婚，是否還能指定配偶為納稅人？官員表示，認定原則是看該案件是否為合併申報，假如欠稅年度是2023年，而當年所得為夫妻合併申報，即使後來離婚，仍可指定離婚配偶為納稅人。

此外，此次修法也精進扣繳規定。首先，過去稅法規定的扣繳義務人為公司負責人或主管等自然人，導致明明是公司違反扣繳規定，卻由自然人負責，此次將扣繳義務人修正為公司等法人。

另外，現行所得稅法針對非居住者、境內無固定營業場所的營利事業，若有應扣繳所得時，規定應在十日內繳清並開具扣繳憑單，但過去常有外國商會向財政部反映，若遇到長假，作業時間會相當趕，因此財政部此次修法參考居住者規定，若遇連續三日以上國定假日，期限可延長五日。