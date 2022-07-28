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永慶：房市短期交易估獲利逾220億元 投機客收穫仍豐

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房地合一稅2.0上路滿一年，永慶房屋統計並推估2021年第3季至今年第2季資料發現，符合新法課徵的房市交易案可能超過10萬筆，其中，適用45%稅率的短期交易案直逼3萬筆，占比27%，應納稅金額上看100億元，推估獲利金額可能超過220億元，永慶房屋指出，顯見房市短期交易量多，且投機客收穫仍豐。

永慶房屋根據財政部統計資料，彙整2021第3季至今年第1季房地合一稅件數與金額，適用新法的交易為78,334件，遭課徵45%稅率的高達21,202件，占比27.1%，顯示房市短期交易仍盛行，且有逐季增加的趨勢，適用45%稅率的交易件數在2021第3季為5,538件，占比26.3%；第4季則有7,896件，占比26.7%；到2022年第1季，雖然件數略減至7,768件，但占比卻升至28.1%，短短兩個季度，短期交易的占比就增加近2個百分點。

雖然目前政府件數數據僅統計至2022年第1季，但若以第2季稅收金額來推算，房地合一2.0上路滿一年適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，顯示短期交易狀況頻繁。

房市短期交易的獲利方面，永慶房屋統計2021年第3季至今年第1季的短期交易應納稅額逾70億元，針對各季度的案件量和應納稅額進行分析，2021年第3季平均單件短期交易案應繳稅額為27萬元，回推獲利為60萬元，到了今年第1季，平均單件短期交易案應繳稅額暴增至38萬元，意味獲利金額飆升至86萬元，兩個季度內，獲利金額就成長43%。

若以今年第1季各個課徵稅率級距的應納稅額比例，推估今年第2季全台房地合一2.0實收稅額，房地合一2.0上路後，短期交易應納稅額估計恐突破百億元，若以45%課徵稅率進行回推，房市短期交易的獲利總和估計超過220億。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從相關數據來看，全台房市短期交易仍多，顯然「有利可圖」，而短期交易的熱絡，也進一步帶動房價高漲。

陳金萍表示，房地合一2.0新法將短期交易的部分獲利金額收歸國庫，是好的房市政策，若是不推行房地合一2.0新法，投資客獲利更豐，房市短期炒作恐將更加熱絡，使房價不正常飆漲。

不過，若要抑制房市短期炒作，單靠房地合一2.0遠遠不夠，仍需要政府制定多元的房市政策，逐一對症下藥，才能健全居住正義。

推估房地合一2.0上路滿周年短期交易資料。資料來源／永慶房屋
推估房地合一2.0上路滿周年短期交易資料。資料來源／永慶房屋
45%稅率之平均單件繳稅金額與獲利金額推估。資料來源／永慶房屋
45%稅率之平均單件繳稅金額與獲利金額推估。資料來源／永慶房屋
房地合一2.0應稅件數與占比。資料來源／永慶房屋
房地合一2.0應稅件數與占比。資料來源／永慶房屋
房地合一2.0應稅件數與占比。資料來源／永慶房屋
房地合一2.0應稅件數與占比。資料來源／永慶房屋

房地合一 房市

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