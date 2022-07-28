45%重稅沒在怕！房地合一2.0上路一年短期交易近3萬件

房地合一稅2.0自2021年7月1日正式實施已滿一周年，永慶房屋統計並推估2021第三季至2022第二季房地合一稅資料發現，符合新法課徵的房市交易案有望超過10萬筆。其中適用45%稅率的短期交易案直逼3萬筆，占比約27%；應納稅金額則上看100億元，推估獲利金額可能超過220億元，顯示新制上路後，房市短期交易不僅量多，獲利也驚人。

永慶房屋根據財政部統計資料，彙整2021第三季至2022第一季房地合一稅件數與金額，發現適用新法的交易為78,334件，而遭課徵45%稅率的高達21,202件，占比27%。

數據顯示房市短期交易仍盛行，且有逐季增加的趨勢，適用45%稅率的交易件數在2021第三季為5,538件，第四季則有7,896件，占比26.7%，到2022年第一季，雖然件數略減至7,768件，但占比卻升至28%。短短兩個季度，短期交易的占比就增加近2個百分點。

雖然目前政府件數數據僅統計至2022年第一季，但若以第二季稅收金額來推算，房地合一2.0上路滿一年適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，顯示短期交易狀況頻繁。

至於房市短期交易的獲利狀況，永慶房屋統計2021第三季至2022第一季的短期交易應納稅額已逼近70億元。再針對各季度的案件量和應納稅額進行分析，2021年第三季平均單件短期交易案應繳稅額為27萬元，回推獲利為60萬元。但到了2022第一季，平均單件短期交易案應繳稅額暴增至38萬元，意味獲利金額飆升至86萬元，兩個季度內，獲利金額就成長43%。

若以2022第一季各個課徵稅率級距的應納稅額比例，推估2022第二季全台房地合一2.0實收稅額，房地合一2.0上路後，短期交易應納稅額估計恐突破百億元，若以45%課徵稅率進行回推，房市短期交易的獲利總和估計超過220億元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從相關數據來看，全台房市短期交易仍多，顯然有利可圖。而短期交易的熱絡，也進一步帶動房價高漲。她表示，房地合一2.0新法將短期交易的部分獲利金額收歸國庫，是好的房市政策。若是不推行房地合一2.0新法，投資客獲利更豐，房市短期炒作恐將更加熱絡，使房價不正常飆漲。