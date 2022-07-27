金融總會喊話減稅 財政部持保留態度

金融總會今（27）日再度向財政部喊話減稅，並提出銀行保險業經營本業營業稅率降至2%、國際保險業務分公司（OIU）免稅延長、商業長照險單獨列舉扣除等建言，不過財政部對減稅態度保留，認為應審慎評估。

金融總會提出，希望財政部讓銀行業、保險業經營本業營業稅率5%至今年底落日，並降為2%。

不過財政部對此持保留態度。官員表示，金融業、保險業較容易發生系統性風險，現行營業稅法規定，金融保險業本業銷售額所繳納的5%營業稅中，2%以內是撥入金融業特別準備金，實際上也是用在金融保險業身上，剩餘3%才是進入國庫統籌。

至於OIU免稅優惠延長，財政部官員表示，目前言之尚早，這項租稅優惠實施至2025年，等到2024年再討論即可，屆時是否有續行必要，必須由金管會評估，視其實施效果、必要性、可行性等面向，再來審慎評估。

至於商業長照險單獨列扣除額，官員表示，目前保險費列舉扣除額已涵蓋長照險，每人每年有2.4萬元額度，且所得稅法也提供長照特別扣除額，另外遺贈稅、房地合一稅、菸酒稅也挹注長照財源。

對於2050淨零碳排的租稅優惠，官員則指出，目前產創條例已有提供投資抵減，若綠能設備符合智慧機械，或是落實實質投資等情形，各行業皆可適用；此外環保署在碳費機制的設計上，也將設計減碳投資可適用較低費率等機制。

針對「送金單」印花稅，金融總會希望將人身保險各種單據都免課印花稅，財政部指出，若為儲蓄性質的送金單，已不納入課稅範圍，但投資型保險送金單與儲蓄性質不同，暫時不考慮刪除其印花稅。