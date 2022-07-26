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娛樂稅廢止未達共識 看電影仍需被課稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導
民眾排隊買電影票人潮。報系資料照／記者葉信菉攝影
民眾排隊買電影票人潮。報系資料照／記者葉信菉攝影

財政部今（26）日與各部會以及地方政府開會研商，是否廢止《娛樂稅法》，不過與會中央以及地方機關多採反對意見，對於課稅項目調整也未達成共識。

財政部提到今日討論內容主要有5大方向，包含：一、是否同意廢止《娛樂稅法》；二、現行部分娛樂稅課徵項目外界認有徵收率偏低、不合時宜或與政策扞格等情形，應否檢討刪修；三、為使娛樂稅課徵範圍更臻明確，《娛樂稅法》第2條第1項第6款「其他提供娛樂設施供人娛樂者」，應否由各目的事業主管機關認定或訂定標準；四、《娛樂稅法》第6條規定，各地方政府得視地方實際情形，在第5條規定稅率範圍內，分別規定徵收率。現行各地方政府訂定之徵收率遠低於法定稅率上限，第5條法定稅率應否檢討；五、娛樂稅課稅項目及稅率的檢討，如果有稅收損失，如何因應。

先前有立委提案刪除藝文及體育活動娛樂稅，財政部長蘇建榮表示，《娛樂稅法》部分內容確實有些不合時宜，雖不宜廢除，但可以調整，因此，財政部今日召集地方政府開會研商「娛樂稅制檢討相關事宜」蒐集及交換意見，但因娛樂稅是地方稅收，關係到地方政府的財源，所以許多地方政府仍持反對意見。

因此，看電影、藝文活動、體育競技比賽、唱歌等仍須依照地方政府規定，根據娛樂稅稅率表課徵稅額。

地方政府 財政部 體育

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