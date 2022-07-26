無形資產價值與貢獻程度 將是稅務機關查核重點

台灣為銜接國際間反避稅趨勢，財政部依照OECD稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）行動計畫8-10「確保移轉訂價結果與價值創造一致」成果報告（BEPS 8-10），及2017年修正「跨國企業與稅捐機關移轉訂價指導原則」（TP指導原則），於2021年12月28日正式公布修正「營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則」（移轉訂價查核準則），引進無形資產相關移轉訂價分析。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（26）提醒，雖然無形資產移轉訂價分析自2020年度開始適用，台灣稅務機關於近期移轉訂價專案審查過程中已參採相關規定，開始落實關係企業間無形資產交易合理性之查核。

觀察目前常見的無形資產交易樣態中，有以下三種樣態勢最具爭議：第一種，技術提供給集團子公司使用時是否需要收取權利金；第二種，集團母公司外派員工至海外子公司服務時，其是否屬於技術外溢之範疇，還是僅單純視為服務之提供；第三種，無形資產交易容易與產品銷售、服務提供互相影響，無形資產的價值是集團成員一起共同開發或由母公司創造產生。由此可見，無形資產交易的複雜程度相較於其他交易類型，難以辨識且不容易衡量價值。

針對上述企業內有母公司外派員工之情形，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理周宗慶指出，台灣稅務機關近期對於集團母公司外派員工，屬於服務提供還是無形資產使用狀況，於移轉訂價專案審查過程中，開始進行細節釐清，包含：外派員工的職級、集團無形資產登記狀況與集團子公司使用情形，並輔以辨識、功能風險分析以及DEMPE（即為開發、提升、維護、保護及利用）分析，若涉及技術外溢情事，稅務機關將採可比性分析與差異調整模式設算權利金進行稅務調整，且分析方法亦有重大方向調整。由於相關潛在稅額調整金額重大，集團企業不得不慎。

面對2023年台灣即將實施的CFC制度，周宗慶說明，配合CFC與境外公司經濟實質議題，智慧財產權集中管理會是未來重要課題，當所有權人與使用權人不同時將存在潛在稅務風險，而無形資產的價值有多少、集團成員貢獻度為何、是否反映在成員利潤創造等，將會是未來徵納雙方持續爭論之議題。鑒於稅務查核環境越趨複雜，集團內部員工可能無法自行面對與處理，如何向稅務機關解釋、抗辯與驗證分析方法使用，達到降低潛在移轉訂價稅務風險，建議需要由全方面的稅務專家來協助。