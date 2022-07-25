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北市個人出租住宅符合要件享租稅優惠 9月22日前申請

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市稅捐處表示，為增加租賃住宅的市場供給，台北市已針對個人出租住宅提供減徵地價稅房屋稅40％租稅優惠，每屋減徵稅額各以1萬元為上限。符合要件者，地價稅應於當年9月22日以前、房屋稅應於減徵原因發生之日起30日內，提出申請；逾期申請者，地價稅則自次年、房屋稅自申請之當月開始適用。

為健全租賃住宅市場，北市府已依租賃住宅市場發展及管理條例規定，訂定「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，自2021年11月10日起實施，符合要件者，給予減稅優惠，希望藉由租賃住宅服務業的推動，協助個人住宅所有權人處理繁雜的租屋管理事務，並保障租賃雙方權利義務。

稅捐處進一步說明，台北市對房屋供公益出租或加入社會住宅包租代管採輕稅政策，除地價稅及房屋稅可享自住優惠稅率外，所得稅部分還有每屋每月租金收入1.5萬元免稅額之優惠。 如未提供上述公益性出租的房屋，亦可加入個人住宅委託包租代管，只要符合「住宅所有權人為個人」、「將住宅委託租賃住宅代管業或出租給租賃住宅包租業轉租」、「契約約定供居住使用一年以上」、「代管案件委託管理期間達一年以上」等，即可享地價稅及房屋稅減徵40％之租稅優惠，並請記得依限向該處申請減稅優惠，以維護自身權益。

稅捐處已於網站建置「公益出租人及包租代管租稅優惠專區」，民眾可一鍵查詢房屋出租相關租稅優惠訊息，請多加利用。

房屋稅 地價稅 減徵

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