電商當月貨物銷售達標 須辦理稅籍登記

宅經濟正夯，許多商家自實體店面走向網路商店銷售貨物或勞務營業登記場所，台北國稅局表示，當月銷售貨物額達新台幣8萬元、銷售勞務達4萬元，須辦理稅籍登記，但如果登記處滿足以下要件，經營網拍的稅籍登記可以按住家用稅率課徵房屋稅，分別是一、實際營業活動全由行動裝置完成；二、未僱用員工；三、未存放與營業活動相關的設備及物品，房屋就不構成供營業使用。

業者透個雅虎、PChome、蝦皮等網路銷售平台，或運用臉書及Line開設粉絲團、社團或開啟網路直播等，宣傳商品並有買賣，均屬網路銷售行為。台北國稅局指出，只要當月貨物銷售達新台幣8萬元，皆要辦理稅籍登記，但業者也提出疑慮，擔心如果家中當作營業用稅籍登記處，家中的自用住宅稅率被取消，台北國稅局官員提醒，網拍業者如果擔心稅籍登記處不適用房屋稅中自用住宅，而沒有申報且被查獲，營業稅和所得稅的所須補稅的款項，可能比房屋稅自用住宅與非自用住宅的差距高得多。

營利事業在負責人或家人的住家設立稅籍登記，只要符合以下三要件，還是可以適用房屋稅自住稅率。第一、營業活動全由行動裝置完成，例如手機、筆電等且沒有其他設備的參與；第二、營利事業未僱用員工；第三、房屋沒有作為辦公室，或存放與營業活動相關的設備及物品。

台北國稅局舉例說明，甲先生自2022年4月1日起，透過網路銷售貨物，同年4月間銷售額計3萬元，因未達營業稅起徵點，可以暫免辦理稅籍登記。但甲先生在同年5月1日至5月15日間銷售額計9萬元，已達營業稅起徵點，甲先生應依規定向國稅局申請稅籍登記及繳納營業稅。