快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

房屋遭法院拍賣 仍要申報房地合一所得稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

台北國稅局今（19）日舉辦記者會，提到民眾無論自行出售或遭拍賣房地，也不論獲利或虧損，都要在房地所有權移轉登記日隔日起30日內，主動申報與繳納房地合一所得稅。

台北國稅局表示，最近查獲多起個人出售房地，因為未申報房地合一所得稅，導致遭補稅處罰的案件，尤其非自願出售的案件，例如因欠債而遭債權人向法院聲請強制執行拍賣的房地，因非自行出售，且拍賣款項多為償債，償債後所餘款項不多，甚至未有餘款，民眾誤解不需要申報。

不過台北國稅局解釋，拍賣也是房地交易的一種型態，即便房子被法拍，仍要主動申報及繳納房地合一所得稅，另值得注意的是，法拍案件申報期限是以「拍定人領得房地權利移轉證書日」隔日起算，且因屬財政部公告非自願性交易類型，如果持有房地期間未滿5年者，可按較低稅率20%課稅。

有一真實案例，余小姐在2020年1月1日以900萬元買入台北市房屋，後來因無力償還債務，房屋遭債權人向法院聲請拍賣，拍定金額為1,000萬元，拍定人在2021年9月1日領得不動產權利移轉證書，依規定余小姐應在2021年9月2日起算30日內，在110年10月1日前完成申報；另外，余小姐持有房屋期間在2年內，依房地合一稅原應適用稅率45%，但因屬財政部公告非自願因素交易類型，可按較低稅率20%計算稅額。

不過余小姐誤以為法拍房地免申報，經國稅局依查得資料核定所得額70萬元(拍賣價額1,000萬元－取得成本900萬元－30萬元費用)，除補徵稅額4萬元(70萬元乘以20%)，還遭處罰鍰。台北國稅局提醒，民眾買賣房地應注意房屋土地交易所得稅相關法令規定，避免未依法申報，致遭補稅處罰，以維護租稅權益。

房地合一 國稅局 所得稅

延伸閱讀

欠債房產遭法拍 移轉登記後30天內須申報房地合一稅

清零政策傷房市 中國銀行急救房地業

欠14萬台中透天厝就遭法拍？法院澄清：債權超過1100萬

房地合一2.0周年 量縮有限

相關新聞

6縣市囤房稅 將增10億收入

今年七月起，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市實施「囤房稅」，台灣房屋根據財政部二○二一年的房屋稅縣市個人歸...

營所稅決清算 公告替代核定

台北國稅局昨（18）日表示，營利事業所得稅決算或清算案件，從今年起改以公告的方式代替核定稅額通知書，不過仍有三種情形無法...

自住宅優稅 夫妻僅一方適用

夫妻雙方婚前各擁有一間房，依自用住宅標準，地價稅按千分之2稅率課徵，婚後雖使用情形不變，但已不符「土地所有權人與其配偶及...

營利事業解散日不同 報稅規定有異

高雄國稅局表示，公司組織的營利事業因解散、合併、轉讓等因素辦理決、清算，解散年度當期的所得額免辦理未分配盈餘申報；但如果...

故意逃漏菸酒稅 裁罰加倍

財政部近期修正菸酒稅違章案件裁罰金額或倍數參考表，將查屬故意違章狀況區分出來，給予較高裁罰倍數，一來讓裁罰更為合理，二來...

六縣市囤房稅上路 14.5萬大戶可貢獻約10億元稅金

今年7月起，全台有六縣市正式實施「囤房稅」，包括桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市，台灣房屋根據財政部202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。