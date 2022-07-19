房屋遭法院拍賣 仍要申報房地合一所得稅

台北國稅局今（19）日舉辦記者會，提到民眾無論自行出售或遭拍賣房地，也不論獲利或虧損，都要在房地所有權移轉登記日隔日起30日內，主動申報與繳納房地合一所得稅。

台北國稅局表示，最近查獲多起個人出售房地，因為未申報房地合一所得稅，導致遭補稅處罰的案件，尤其非自願出售的案件，例如因欠債而遭債權人向法院聲請強制執行拍賣的房地，因非自行出售，且拍賣款項多為償債，償債後所餘款項不多，甚至未有餘款，民眾誤解不需要申報。

不過台北國稅局解釋，拍賣也是房地交易的一種型態，即便房子被法拍，仍要主動申報及繳納房地合一所得稅，另值得注意的是，法拍案件申報期限是以「拍定人領得房地權利移轉證書日」隔日起算，且因屬財政部公告非自願性交易類型，如果持有房地期間未滿5年者，可按較低稅率20%課稅。

有一真實案例，余小姐在2020年1月1日以900萬元買入台北市房屋，後來因無力償還債務，房屋遭債權人向法院聲請拍賣，拍定金額為1,000萬元，拍定人在2021年9月1日領得不動產權利移轉證書，依規定余小姐應在2021年9月2日起算30日內，在110年10月1日前完成申報；另外，余小姐持有房屋期間在2年內，依房地合一稅原應適用稅率45%，但因屬財政部公告非自願因素交易類型，可按較低稅率20%計算稅額。

不過余小姐誤以為法拍房地免申報，經國稅局依查得資料核定所得額70萬元(拍賣價額1,000萬元－取得成本900萬元－30萬元費用)，除補徵稅額4萬元(70萬元乘以20%)，還遭處罰鍰。台北國稅局提醒，民眾買賣房地應注意房屋土地交易所得稅相關法令規定，避免未依法申報，致遭補稅處罰，以維護租稅權益。