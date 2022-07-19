去年不動產業產值達1.85兆元 創統計來新高

房地產常被稱為經濟火車頭，不過業界各有論調，對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年不動產的確蓬勃發展，的確創造許多就業機會，並對經濟發展有所貢獻，不可否認的是，去年不動產業的產值高達1.86兆元，創下統計新高，反映房地產景氣佳，帶動不動產業蓬勃發展。

根據財政部的不動產業資料顯示，去年不動產業的產值高達1.86兆元，創下2005年統計以來的新高，主要統計項目包括不動產開發業與不動產經營及相關服務業，主要經營項目有不動產投資開發、不動產買賣、租賃、仲介、代銷、估價等，不含營建工程業，光不動產的投資開發、仲介、代銷及不動產相關服務等。

曾敬德表示，從不動業的銷售額也可看起景氣波動的軌跡，上一波的房市谷底大概出現在2016年，當時不動產業的銷售額為1兆元左右，為3年來新低，不過，2017年景氣開始緩步復甦，一直到2020年不動產業的銷售額達1.7兆元，去年更創下2005年統計以來新高的1.86兆元，反映出不動產業不管是一手的投資興建、二手的仲介市場都商機蓬勃，連帶周邊的住宅產業也衍生出許多商機。

統計顯示，大概從2013年上一波景氣高峰開始，不動產業的銷售額就超過兆元，至今連續九年都超過一兆元，不過2014開始連續兩個年度衰退，反映當時的不動產業進入景氣修正，2017年後開始築底復甦，去年更創下1.86兆元的紀錄。

曾敬德指出，這些年來，房地產市場出現許多變化，包括一手投資開發興盛、科技業投資帶動房市交易熱絡，雙北以外的區域房市脫胎換骨，房價出現大幅上揚等，都帶動房地產業銷售額明顯增加，所以從不動產業營收也可看出市場景氣變化，未來若是銷售額開始由高檔衰退，也可反映景氣可能步入修正期間。