6縣市囤房稅上路14.5萬人受影響 專家教這招節稅

今年7月起，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市等六縣市開始實施囤房稅，其中台南市因持有1戶非自住住家仍維持1.5%稅率，衝擊僅限2戶以上屋主，影響為六縣市最低。其餘五縣市的民眾持有1戶以上非自用住家者，都是囤房稅的潛在加稅對象。

台灣房屋根據財政部110年度房屋稅縣市個人歸戶資料，統計六縣市受囤房稅影響共約14.5萬人，房屋稅負恐隨囤房稅上路增加。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在今年7月六縣市囤房稅上路之前，已有台北市、宜蘭縣及連江縣實施囤房稅。

根據財政部資料，全台已施行囤房稅的九縣市，合計囤房人數約28.5萬人，如果將草案仍在審議中的新北市納入計算，十縣市的囤房人數約36萬人，佔全台約800萬屋主的4.4~4.5%左右。

由於各縣市認定囤房族時，僅能針對在該縣持有的房產數量來評斷，因此同一位囤房族，在各縣市統計時可能會被重複計算，且部分多屋族不排除為公益出租人，因此影響人數有限。

另根據六縣市地方政府的預估，今年囤房稅上路後，明年六縣市的合計房屋稅收，可望增加約10~11億元，對地方財政不無小補。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，囤房稅的課稅範圍以「非自住住家」為主，所以持有3戶以內自住房屋的民眾，並非政策的加稅對象，因此不須過於恐慌。

以新竹市持有五戶的非自住屋主為例，單一間房屋稅率從1.5%增至2.4%，若過去某間房屋稅年繳1萬，明年起就是1.6萬，比之前多繳6成稅金，攤除至各月，等於每月多負擔500元，在置產族眼裡仍是可承受之重，對於整體房市應該不至於掀起拋售潮

由於跨縣市的非自用房屋，不在累計範圍，因此不排除未來大戶會朝多縣市佈局，分散風險，也降低稅負。