北區國稅局與KPMG提醒 CFC制度實施下須留意這些要點

經濟活動全球化之下，部分跨國企業集團，藉由稅制差異或低稅負租稅天堂，安排與經濟實質不相符合之投資控股架構，進行租稅安排規避，已成為各國稅基侵蝕、稅收損失的重大因素之一。因此反避稅為國際稅制潮流，我國之反避稅措施繼資本稀釋、移轉訂價三層文據、CRS制度之施行後，將再下一城。行政院已於2022年1月14日核定營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自2023年度及112年1月1日施行。

為協助投資人及跨國企業瞭解CFC稅制內容，自我檢視評估影響，以擬訂正確的稅務治理策略，財政部北區國稅局偕同KPMG安侯建業教育基金會於今(15) 日舉辦「CFC制度之教戰守則與案例分享」研討會，邀請北區國稅局深入解析CFC 課稅制度下企業及個人所需了解之法令遵循，另 KPMG稅務投資部執業會計師林棠妮則藉由案例分享 CFC 的因應。

KPMG安侯建業新竹所所長黃海寧表示，CFC制度之施行後，過往 CFC 保留盈餘不分配之稅負遞延效果將不存在，並可能會增加跨國企業及個人之稅務遵循本，跨國經營的企業不能再沿用以往的思考模式，建置交易流程及稅務佈局，應發展完整的稅務管理架構，才能有效減少稅務風險，及稅務依從之成本。

CFC就是受控外國公司企業，個人或企業可能透過在低稅負(公司所得稅稅率低於14%或僅對當地來源所得課稅的國家例如香港、新加坡，不過有實質營運活動者除外)或免稅地區(當地離岸公司所得稅不課徵)設立公司，將原本應由個人或企業賺取的利潤，透過交易安排將利潤保留在境外公司且刻意不分配盈餘，在未實施CFC制度前，只要盈餘不分配匯回個人或企業居住地國家，該利潤就不會被居住地國課到所得稅。CFC制度施行後，因為只要符合CFC條件的境外公司，稅負遞延境外不被課稅的效果就會被消除，也就是說，把盈餘停泊在境外公司，不分配匯回台灣就不被課稅，這種規劃方式將不可行。

北區國稅局除介紹CFC的立法背景與歷程外，並就營利事業CFC制度詳盡說明。原則上CFC於112年度(含)以後發生之盈餘才須按CFC制度計稅，111年度(含)以前發生之盈餘於盈餘分配日始須計稅，倘CFC當年度盈餘係源自非低稅負國家或地區採權益法認列轉投資事業之投資損益，無論該損益所屬年度，以該事業盈餘實際分配日(或實現日)計稅。營利事業應就受控外國企業（CFC）當年度盈餘，按持股比率及持有期間計算，認列投資收益課稅。北區國稅局並舉實例詳細說明CFC公司股權控制及CFC盈餘之計算，及實際獲配境外股利時，已依所得來源地稅法規定繳納之股利或盈餘所得稅之申請扣抵或退稅方式。

個人CFC制度方面，北區國稅局說明個人CFC制度與營利事業CFC制度規定雷同，個人及其關係人直接或間接持有在我境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額合計50%以上(股權控制)或對該關係企業具有重大影響力者，這家境外關係企業才是個人的CFC。個人CFC與營利事業CFC於關係企業以外關係人之規定略有不同，而於課稅時，個人CFC會再加上一個篩選標準，即當年度12月31日個人、配偶及二親等以內親屬直接持有CFC股權達10%以上，才需按其直接持股比率計算CFC所得。

營利事業CFC之課稅依據為所得稅法第43條之3計入海外營利所得課稅，而個人CFC制度之課稅依據為所得基本稅額條例第12之1，計入海外所得，全戶海外所得未達新台幣(下同)100萬元者不受影響，且尚可減除670萬元計算基本稅額，若基本稅額得大於一般所得稅額者始需課差額稅額。北區國稅局提醒個人CFC課稅制度應準備之文件與營利事業CFC類似，惟個人投資人通常未記帳或保存原始憑證，而投資不同型態的境外公司，帳務處理及財報編製的複雜程度也有不同，因此籲請個人投資人在CFC新制度施行前應盡速重建資料，以因應CFC上路後計算應課稅所得之所需。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師林棠妮以各種不同的投資的架構實例，說明CFC施行對公司及個人之影響，包含CFC當年度盈餘計算、認列CFC虧損扣除，以及可如何應用CFC制度之不溯及既往規定，減輕CFC制度之衝擊，即可以在不違反稅法規定的前提下，及早作出適當之財務安排或稅收策劃。林會計師並提醒因應國際租稅反避稅潮流，企業未來在從事跨國營運活動或進行營運模式調整的過程中所面臨的租稅管理挑戰，宜密切關注 OECD相關計畫後續發展，檢視稅務管理方針，及早調適因應。