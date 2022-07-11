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房價漲、短期交易多 房地合一稅預算達成率168%~427%

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年房價飆漲快速，短期交易增多，讓房地合一稅收暴增，遠遠超過政府編列的稅收預算，據財政部資料顯示，過去四年個人的房地合一稅收達成率從168%到427%不等，即使去年預算編列從前一年度的27.9億元，拉高到87.2億元，但去年的個人房地合一稅仍有高達245.7億元的超達標水準。

統計資料顯示，2018年房地合一稅收較預算高出11億元、達成率167.5％，2019年高出40億元、達成率301.1％，2020年高出91億元、達成率426.7％，2021年高出158億元、達成率281.8％，顯見房市景氣這麼暢旺，帶動短期投資的房地合一稅收大增。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府編列預算通常採取保守方式，不過從房地合一稅收的大幅增加，恐怕也出乎主管機關的意料之外，若從房地合一稅收變化來看，2020年差異最大，預算數為27.9億元，結果超徵3倍以上，最後稅收近120億元，去年更一舉增加到246億元，反映房市短期呈現大幅上揚，且短期交易增加都帶動房地合一個人稅收暴增。

六都中，去年房地合一主要都會區稅收最高的是台中市，全年稅收50.3億元，佔全國稅收金額近2成，反映台中市房價出現明顯漲幅，加上當地重劃區與預售案多，且短期交易數量多，推升稅收成長。

至於全台交易量最大的新北市，僅排名第四，全年房地合一稅收29.8億元，主要與過去幾年房價漲勢相對溫和，且買方自用比例偏高有關係。

曾敬德指出，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需要繳稅，因此稅收大幅增加，背後代表房價也出現明顯漲勢，另一方面，2016後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上一手市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，也會帶動稅收成長，雖然現階段房地合一稅收位處高檔，不過未來景氣是否反轉，房地合一稅將是重要的觀察指標。

資料來源／財政部、信義房屋彙整
資料來源／財政部、信義房屋彙整

房地合一 房價

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