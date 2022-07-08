遺產稅申報稅額試算服務上線 輕鬆助民眾完成申報

親人離世後，遺產稅申報與過戶該如何處理？賦稅署署長許慈美在吳淡如人生實用商學院Podcast節目介紹國稅局今年暖心服務新措施-遺產稅申報稅額試算服務，可為民眾解決相關困擾。

許慈美說，過去民眾申報遺產稅須先向國稅局查詢遺產參考資料，即使已經取得被繼承人不動產、汽車及各金融機構查復之金融遺產資料，仍需自行辦理申報，不但須來回奔波又耗費大量時間，也有可能短漏報遺產。

今年國稅局推出「遺產稅申報稅額試算」服務，跨域整合被繼承人財產及各項扣除額資料，申請後30天內國稅局將提供遺產稅申報稅額試算通知書，民眾在確認遺產稅申報稅額試算通知書內容無誤後，可線上登錄、簽章寄回或臨櫃遞送，即可輕鬆完成遺產稅申報作業。

她表示，遺產稅申報稅額試算服務，客製化提供最適申報內容及試算應繳最少稅額的遺產稅申報稅額試算通知書，國稅局將主動歸戶被繼承人不動產、汽車及金融遺產等資料，且主動核列未償債務、公共設施保留地及身心障礙等扣除額項目，並進行稅額試算。

許慈美提醒，遺產稅申報作業須在被繼承人死亡日起6個月內，至稅務入口網線上申請，或向任一國稅局及直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申辦，併同勾選申請稅額試算服務及延期申報。

有關遺產稅申報稅額試算服務訪談內容，可上Podcast收聽（ https://reurl.cc/41e9gv ）， 8月31日前可上財政部中區國稅局「中區國稅局 稅務e吉棒」臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/ntbca321 ）回答相關問題，還有機會抽中好禮。