租賃市場敗壞 專家質疑300億補貼沒用、透明化這麼難？

7月1日正式上路的「300億元中央擴大租金補貼專案」，補貼戶數從12萬戶增至50萬戶，總經費從57億元來到300億元，對此，房市趨勢專家李同榮指出，現今租賃市場敗壞，補貼租金政策對租賃市場長期弊病已經無濟於事，更直言「租賃全面登錄，資訊透明化有那麼難嗎？」

李同榮指出，租賃市場敗壞到極點，長期存在五大缺失，包括資訊不透明，租賃市場未全面登錄、房東嚴重逃漏稅、不當的8萬戶空屋移轉出租社宅政策、不當的房東減稅與免稅獎勵措施、社會住宅興建進度嚴重落後。

針對租金補貼政策，李同榮提出五大質疑，第一、租金補貼的主要目的，是在照顧租客，還是更多補貼房東？

李同榮表示，300億租金補貼，僅是一年的房租補貼預算，而對於出租人的優惠補助更不下於300億的規模，房東的優惠補助包括：房屋稅同自住住家用稅率1.2％。地價稅適用稅率2‰（依各地方政府之地價稅優惠自治條例認定）。承租人若享有租金補貼，房屋所有權人（且需為出租人）於申報綜合所得稅時，享有每屋每月租金收入最高1萬5,000元之免稅。

上述房東優惠加上另外包租代管的優惠，政府實際花費在房東獎勵政策上已不下300億規模，如此租賃補貼到底是在補貼弱勢租客，還是在巴結擁有三百萬選票的房東，選前加碼，政策不為選舉而來，所為何來？

第二、用300億就想釣出50萬出租房東資料庫？

政府有些政策常常自作聰明，政府的如意算盤，是補助資格大放寬，也不必設籍，由房客跳過房東主動提出，並且由財政部背書不追訴追繳房東逃漏稅行為，這樣一舉兩得，就可建立50萬出租房東資料庫，政府天真以為那些習慣逃漏稅的房東，真會自投羅網，他們會以短期補貼換來傷害自己長期逃稅的利益？

第三、「續租被刁難」及「被漲房租」真是少數嗎？

民眾黨立委指出，房屋出租黑市仍無解，若弱勢族群及青年欲申請補貼，造成房東疑慮，將有「續租被刁難」及「被漲房租」之問題。

若300億擴大補貼政策一過或後續預算未達，受補助租客可能面臨因補助限縮所導致的「補貼資源競奪」及「房租回漲現實」的兩難局面，此外，政府聲稱「續租被刁難」及「被漲房租」是極為少數。

李同榮表示，事實上，逃漏稅的房東都是小坪數居多，也是占有出租戶數的八成以上，這些房東絕對不會支持租客申請補貼，房客被房東暗示明示「不續租」、「漲房租」的現象絕非如政府所言極為少數，反而是極為多數。

第四、獎勵房東合法納稅，還是鼓勵房東囤房又減稅？

合法繳稅是人民正當義務，我們不從稽核逃漏稅下手，而政府卻用盡公帑給房東兩倍優惠來獎勵房東合法繳稅，還可免追訴過去的逃漏稅？而反對黨一手提出的加重囤房稅，另一手又提出只要出租，多房的房東可免課囤房稅，這分明也是巴結房東鼓勵房東再囤房壟斷小坪數房屋市場，掐住年輕人喉嚨，説穿了，各黨租賃政策50步笑一百，如出一轍，租賃大補貼，不為選票而來，究竟所為何來？

第五、租賃全面登錄，資訊透明化有那麼難嗎？