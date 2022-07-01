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雙雙增加！綜所稅、營所稅申報自繳稅額均成長

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

2021年度所得稅結算申報，在6月30日截止，根據財政部資訊中心今（1）日彙整受理申報案件初步統計，綜合所得稅申報件數較去年減少，稅收淨額較上年度增加。而在營利事業所得稅方面，件數以及總自繳稅額均較上年度增加。

2021綜合所得稅總申報件數一共644萬4,043件，較上年度645萬2,288件，減少8,245件，略減0.13%；總自繳稅額新台幣2,259.95億元，其中含最低稅負申報稅額58.12億元，較上年度1,902.08億元，增加357.87億元。

綜所稅再減除退稅金額後，稅收淨額1,725.04億元，較上年度1,389.01億元，增加336.03億元，成長24.19%。財政部初步分析，結算申報尚有未及統計件數，總申報件數較上年度略為減少；稅收淨額增加，推估是屬經濟成長自然增加。

在營利事業所得稅方面，總申報件數102萬6,230件，較上年度99萬403件，增加3萬5,827件，成長3.62%。總自繳稅額6,857.92億元，較上年度4,593.49億元，增加2,264.43億元，增加49.30%。另境外電商申報營利事業所得稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。

財政部分析，申報件數成長率與去年大略相同；申報自繳稅額增加，主要是因為上市(櫃)公司2021年度整體獲利，較上年度成長72.17%。

所得稅 財政部

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