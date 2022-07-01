又見老面孔！欠稅大戶名單曝光 欠逾970億元

財政部每年7月1日都會公告「欠稅大戶」名單，今財政部及各稅捐稽徵機關依規定公告重大欠稅案件，公告全國件數共957件，金額約970.21億元，與去年公告資料相比，件數增加2件、金額減少31.2億元。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，每年7月1日公告個人累計欠稅超過新台幣1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等，公告期間自7月1日至同年12月31日，共計6個月。

據悉，在《稅捐稽徵法》修法後，針對陳年欠稅大戶追稅期已延長十年，這次財政部將公布的欠稅大戶名單中，又見股市聞人黃任中家族、環亞大飯店、松竹皇宮大酒店、高雄黃承志家族等個人或營利事業年年上榜，老面孔持續「霸榜」。

原本針對這些陳年重大欠稅案，稅捐稽徵法規定的追稅期間僅至2022年3月4日，屆期後一筆勾銷，但去年立法院修正稅捐稽徵法，將2007年3月5日前已移送執行尚未終結的重大欠稅案件執行期間，延長十年至2032年3月4日，要求財政部繼續追下去。

財政部呼籲，欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關繳稅，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，將不公告欠稅資料。

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