手搖飲店數創新高 廖老大飲料店版圖快速擴張

根據財政部統計，今年四月飲料店數創下歷史新高達2.2萬店，較去年同期增加約6%，且今年前四月的飲料店銷售額高達207億元，年增5%，反映國人對於手搖飲的需求穩定，持續有新的經營者投入開店，房仲業者表示，其中近期展店速度最快的就是賽車教父「廖老大」飲料店，加盟的版圖已從中南部擴散到台北市。

信義房屋專案經理曾敬德表示，國人對於手搖飲的需求穩定，手搖飲因為多外帶使用，相較於其他的民生消費，受疫情衝擊較少，加上消費者也喜歡嘗鮮，品牌汰換快速，前幾年透過行銷爆紅的手搖飲店，可能瞬間就退燒，現在除了飲料本身要好喝外，店面的質感與風格，也成為能否吸引年輕族群的特色之一，甚至網紅店在這波也加入手搖飲店的戰局，整體產業變化迅速。

財政部統計，2020年10月飲料店的家數首度突破兩萬店，今年四月已成長到2.2萬店的歷史新高，且去年飲料店的營業額就高達620億元，今年前四月也有207億元，接下來還是夏天的飲料旺季，全年有機會再創新高，從前四月的單店銷售額來看，近年變動不大，平均單店單月的銷售額為23.4萬元左右。

市場人士說，台灣賽車教父「廖老大」在網路上爆紅後，旗下飲料店一間接一間開，不少人衝著廖老大的名號加盟，近期展店神速，已陸續有北部的店東加盟開店；目前網站上公布的加盟金約60萬元，對比市場上其他品牌加盟門檻相對較低，且網站上註明加盟者每月須繳3000元給總公司作為慈善捐款、各分店需懸掛、營利10％捐贈慈善單位布條、以利正面形象，同時網紅廖老大本人保證前往各加盟店一次拉抬人氣。

商品推薦