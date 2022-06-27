營利事業如有房屋、土地交易 留意房地合一稅2.0規定

房地合一稅2.0自2021年7月1日開始施行，中區國稅局今（27）日表示，在申報時要特別留意，如果屬於公司組織的營利事業，在辦理年度營利事業所得稅結算申報時，要分開計稅，合併報繳；若屬於獨資或合夥組織營利事業，要按個人規定辦理，在土地、房產移轉登記日的隔天起30日內申報房地合一所得稅。

中區國稅局表示，營利事業如果有房地交易，須以交易所得、按持有期間課徵差別稅率。其中，獨資、合夥組織營利事業在土地、房屋交易時，登記所有權為個人，與一般營利事業具獨立法人權登記主體不同，所以在土房買賣交易時，不計入獨資、合夥組織之營利事業所得額，要以個人申報所得稅的方式提報。

依照房地合一稅2.0所規定，交易所得要按持有期間課徵差別稅率，分別是二年以內課徵45%、超過二年未逾五年課徵35%、超過五年以上課20%的交易所得。

中區國稅局提醒獨資事業，在辦理營利事業所得稅結算申報時，應將房地交易收入、成本、費用及損失填入申報書中，損益及稅額計算表欄位，另將2021年6月30日以前房地交易明細填入申報書。而房地合一稅2.0因從2022年7月1日起實施，所以獨資企業進行土房買賣時，須以個人方式申報，不計入獨資、合夥組織的營利事業所得額。

舉例來說，2021年甲企業社有四筆房地交易，結算全年所得額150萬元，其中有兩筆房地交易日期是2021年7月1日後，而兩筆房屋損益相加為損失50萬元，因為適用房地合一稅2.0，不併計營利事業所得額計算，所以甲企業應應將年度所得150萬元扣除兩筆適用房地合一稅2.0的交易損失，得到100萬元，列為甲企業社資本主營利所得課徵綜合所得稅。

除了營利事業常見的房屋、土地交易申報問題，中區國稅局請民眾留意，近來時常查獲重購退稅扣抵案件，在列管期間五年內設立營業登記、轉租他人或再行移轉出售等情形，依照房地合一稅2.0，須課徵35%或45%交易所得稅，如果民眾有申請房地合一重購退稅，五年內勿改作其他用途或移轉，避免須追繳原已扣抵或退還的稅額。

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