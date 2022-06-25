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叫我第一名！今年這種工具申報綜所稅增五成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年使用手機申報綜所稅可參加抽獎。記者簡慧珍／攝影
今年使用手機申報綜所稅可參加抽獎。記者簡慧珍／攝影

今年綜所稅申報截止日倒數計時，中區國稅局員林稽徵所最新資料顯示，員林市等9鄉鎮市報稅率達94.5%，使用手機報稅達27.5%，今年比去年成長48%，推測和今年舉辦手機報稅「獎不完」有關，另一方面是生活E化慣用手機。

資料顯示，中區國稅局所轄的台中、彰化、南投、苗栗、雲林五縣市，手機報稅率高跟當地科技產業興盛有關，苗栗縣雖號稱山城、慢活城市，整體手機報稅率高達37.9%，不輸六都的台中市，苗栗縣竹南鎮因有科學園區，手機報稅率36.8%。

員林稽徵所涵蓋彰化縣員林區三鄉鎮市、溪湖區三鄉鎮、田中區三鄉鎮，去年申報件數約9萬9千件，今年已申報約9萬5千件，手機申報近1萬7千件。去年員林稽徵所手機申報1萬1301件，今年比去年成長48%；員林稽徵所主任黃春頻說，今年手機申報功能新增手機版增減編修扶養親屬資料的功能，比以前便利。

黃春頻表示，除了手機功能日漸強大，今年手機版有新功能，還有手機報稅可參加抽獎，最大獎現金3萬元，其餘依序為Dyson三合一冷暖空氣清淨機和吹風機、提貨券等各種獎品，可能也是吸引納稅人使用手機報稅的原因。

往年的申報截止日當晚總有民眾衝進稽徵所報稅，去年最晚到場的是6點40幾分，稅務人員趕快辦理，雖然過程順利，但員林稽徵所還是建議納稅人提早申報，以免大家趕得捏一把冷汗。今年因COVID-19疫情延長綜所稅申報日到6月30日（星期四），接近截止日前一周，國稅單位中午加班受理報稅，6月30日到晚間7點截止。今年網路報稅者如可退稅，將排在7月29日獲得第一批退稅。

手機 報稅

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